In seinem am Donnerstag präsentierten halbjährlichen Bericht zur Finanzstabilität weist das Fed allerdings darauf hin, dass die Aussicht auf eine deutliche Wirtschaftserholung die Anleger auch risikofreudiger macht.

"Die Investoren sind überschwänglich und erwarten einen starken Aufschwung", erklärte Fed-Gouverneurin Lael Brainard. "Daher ist es wichtig, die Risiken für das System genau zu beobachten und sicherzustellen, dass das Finanzsystem widerstandsfähig ist."

Immobilienmarkt unter der Lupe

Besonders im Auge behalten will die Fed etwa den Markt der Gewerbeimmobilien. Die Pandemie könne dazu führen, dass hier die Nachfrage unter Druck gerate.

Ferner zeigten sich die Notenbanker wachsam, was die Möglichkeit abrupter Rückschläge an den Börsen angeht. Die Kommunikation über Soziale Medien könne starke Kursausschläge in sehr kurzer Zeit fördern, hiess es in dem Bericht.

Gefahr durch Hedgefonds Archegos

Darin wird zudem auf etwaige Gefahren aus dem Zusammenbruch des Hedgefonds Archegos verwiesen, der bei den beiden Schweizer Grossbanken Credit Suisse und UBS tiefe Spuren hinterlassen hat.

Die Fed unterstrich ferner die Notwendigkeit "struktureller Reparaturen" im Bereich der Geldmarktfonds. Zu Beginn der Pandemie habe es dort einen Rückkauf-Ansturm gegeben. Diese Fonds seien daher in die Notkredit-Programme der Zentralbank aufgenommen worden.

Falls sich die Corona-Krise wieder zuspitzen sollte, könnte es laut Fed zu Problemen in Europa kommen. Sollten die dortigen Regierungsmassnahmen nicht ausreichen, sei es möglich, dass einige wichtige Finanzinstitute "erhebliche" Kreditausfälle erlitten. Dies könne dann auch die US-Wirtschaft in Mitleidenschaft ziehen.

(AWP)