Berlin-Besuch mit Verspätung: Pompeo trifft Merkel und Maas

US-Aussenminister Mike Pompeo holt am Freitag seinen vor gut drei Wochen kurzfristig abgesagten Deutschlandbesuch nach. Damals zog er es vor, wegen der Iran-Krise in den Irak zu reisen und sorgte damit für Irritationen in der Regierungskoalition in Berlin. Die Differenzen in der Iran-Politik werden bei den Gesprächen Pompeos mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Aussenminister Heiko Maas (SPD) voraussichtlich ein Hauptthema sein.