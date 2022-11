Nach wochenlangen Berichten über Dissonanzen im deutsch-französischen Verhältnis haben Berlin und Paris demonstrativ ihre enge Zusammenarbeit gerade in der aktuellen Krise betont. "Klar ist, je schwieriger die Zeiten sind, umso wichtiger ist die deutsch-französische Partnerschaft", sagte Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Freitag nach einem Treffen mit Frankreichs Ministerpräsidentin Élisabeth Borne in Berlin. "Die deutsch-französischen Beziehungen sind aussergewöhnlich dicht und reichhaltig." Sie würden weiter vertieft.

25.11.2022 18:05