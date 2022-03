Bermuda entzieht russischen Flugzeugen Lufttüchtigkeit

Die Luftaufsichtsbehörde von Bermuda hat allen in dem britischen Überseegebiet registrierten russischen Flugzeugen die Lufttüchtigkeit aberkannt. Wegen der internationalen Sanktionen gegen Russland sei sie nicht mehr in der Lage, die Maschinen zu überwachen und für lufttüchtig zu erklären, teilte die Bermuda Civil Aviation Authority (BCAA) am Samstag (Ortszeit) auf ihrer Webseite mit. Die Anordnung ist demnach bereits in Kraft. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.