(Ausführliche Fassung) - Der Berner SVP-Nationalrat Albert Rösti will Bundesrat werden. "Mit grossem Respekt vor der Aufgabe und der Verantwortung" stelle er sich für eine Bundesratskandidatur "sehr gerne" zur Verfügung, sagte Rösti am Montag vor den Medien in Bern.

10.10.2022 14:13