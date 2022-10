Die Kantonalsektionen müssen ihre Kandidatinnen und Kandidaten bis am Freitag der Findungskommission der SVP Schweiz melden. Diese unterbreitet dem Fraktionsvorstand bis am 11. November einen Antrag. Der definitive Nominationsentscheid soll an der Fraktionssitzung vom 18. November fallen. Die Bundesratswahl findet am 7. Dezember statt.