Berset: Krise wird noch eine Weile dauern

Bundesrat Alain Berset hat die Bevölkerung und die Behörden im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie zu Geduld aufgerufen. "Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass es eine Weile dauern wird", sagte der Gesundheitsminister am Dienstag an einer per Fernsehen übertragenen Medienkonferenz nach einem Besuch des Universitätsspitals (HUG) in Genf.