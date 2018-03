"Ein Treffen wird geplant", twitterte Trump am Donnerstag. Er nahm eine Einladung Kims an, die ihm von einer südkoreanischen Regierungsdelegation überbracht worden war. Südkoreas Sondergesandter Chung Eui Yong, der Kim am Montag getroffen hatte, sagte, der Gipfel solle bis Mai stattfinden. Kim habe eine atomare Abrüstung in Aussicht gestellt und zugesagt, alle Atom- und Raketentests vorerst zu stoppen. China und Russland begrüssten die Entscheidung Trumps. Ein Treffen wäre eine Kehrtwende in dem Konflikt, in dem sich beide Staatschefs mit Beleidigungen und Drohungen überzogen und die Angst vor einem militärischen Konflikt geschürt haben.

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. März 2018

Es wäre die erste direkte Begegnung der Staatschefs beider Länder. Trump sprach von grossen Fortschritten. Kim habe bei dem Treffen mit den Südkoreanern nicht nur von einem Einfrieren des Atomprogramms gesprochen, sondern von nuklearer Abrüstung. Dennoch müssten die Sanktionen aufrecht erhalten werden, bis ein Abkommen erreicht werde. Beim Besuch der südkoreanischen Delegation in Pjöngjang hatte Kim seine Bereitschaft für den Verzicht auf Atomwaffen erklärt, wenn die Sicherheit seines Landes garantiert sei. Zugleich vereinbarten die beiden koreanischen Staaten ein Gipfeltreffen im kommenden Monat im Grenzort Panmunjom - das erste seit mehr als einem Jahrzehnt.

US-Aussenminister Rex Tillerson sagte in Dschibuti, die Vorbereitung des Treffens von Kim mit Trump werde "einige Wochen" in Anspruch nehmen. Der Präsident habe die Entscheidung alleine getroffen. Die USA seien überrascht, wie weit Kim sich bei seinen Beratungen mit der südkoreanischen Delegation "herausgelehnt" habe.

Gipfelpläne werden weltweit begrüsst

Nun will die südkoreanische Delegation noch Russland und China über die Entwicklung informieren. Russlands Aussenminister Sergej Lawrow wertete das geplante Treffen als Schritt in die richtige Richtung. "Es sollte aber nicht nur ein Treffen sein, sondern den Weg für einen umfassenden diplomatischen Prozess ebnen", sagte er in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba. Ziel sei eine Lösung im Streit über das Atomprogramm der Regierung in Pjöngjang auf Basis jener Leitlinien, die bei den Sechs-Parteien-Gespräche zu Nordkorea und im UN-Sicherheitsrat vereinbart worden seien. An den Sechs-Parteien-Gesprächen hatten neben Nord- und Südkorea, Russland sowie den USA auch China und Japan teilgenommen. Das chinesische Aussenministerium sprach von positiven Signalen der USA und Nordkoreas. Japans Ministerpräsident Shinzo Abe sagte, der Kurswechsel Nordkoreas sei ein Ergebnis des internationalen Drucks auf die Führung in Pjöngjang.

Südkoreas Präsident Moon Jae In, der die Entspannungsbemühungen während der Olympischen Winterspiele in seinem Land angestossen hatte, zeigte sich zuversichtlich. Das Gipfeltreffen werde die Weichen für eine atomwaffenfreie koreanische Halbinsel stellen, sagte Moons Sprecher am Freitag. Trump habe keine Vorbedingungen für das Treffen mit Kim gestellt. Bisher hatte Trump angedeutet, die Bedingungen für ein Treffen seien nicht gegeben. Noch im Oktober machte er sich über Tillerson lustig, der bei den Gesprächsbemühungen mit Nordkorea nur seine Zeit verschwende.

Mit Kim lieferte sich Trump mehrmals einen verbalen Schlagabtausch. So bezeichnete der US-Präsident den Nordkoreaner als "Verrückten" und verspottete ihn als "kleinen Raketenmann". Vor den Vereinten Nationen drohte er dem Land die völlige Zerstörung an, wenn es die USA angreifen sollte. Kim wiederum nannte Trump einen "geistig verwirrten Greis". Zugleich drohte Nordkorea mit Atomwaffen, die jeden Winkel der USA erreichen könnten.

Das letzte ähnlich hochrangige Treffen gab es im Oktober 2000. In der Amtszeit von US-Präsident Bill Clinton traf sich Aussenministerin Madeleine Albright in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang mit dem damaligen Machthaber Kim Jong Il - dem Vater Kims.

(Reuters)