Beschuss auf Israel geht weiter

Militante Palästinenser aus dem Gazastreifen haben auch in der Nacht zu Donnerstag weiter Dutzende Raketen auf Israel abgefeuert. Die israelische Armee griff zeitgleich Ziele der Extremistenorganisation Islamischer Dschihad in dem Küstengebiet an. Bei einem Luftangriff starben in der Nacht nach palästinensischen Angaben mindestens sechs Menschen, mindestens zwölf Menschen wurden demnach verletzt. Das israelische Militär bestätigte den Einsatz als Reaktion auf das jüngste " Raketen-Bombardement" aus dem Gazastreifen. Zu Berichten über eine mögliche Waffenruhe gab es zunächst keine Erkenntnisse.