Bestechungsskandal verpasst Japans Casino-Ambitionen Dämpfer

Ein Abgeordneter der Liberaldemokratischen Partei (LDP) wurde wegen Korruptionsverdachts verhaftet, am Donnerstag durchsuchten Medienberichten zufolge Ermittler die Zentrale eines Betreibers von Spielhöllen in Tokio. Der Verdacht: Der Politiker Tsukasa Akimoto soll als für die Casino-Pläne zuständiges Mitglied im LDP-Kabinettsbüro Bestechungsgelder von einer Firma angenommen haben, die ein grosses Resort in Japan bauen will. Der Abgeordnete bestreitet, gegen Gesetze verstossen zu haben.

Japan hatte Casinos im vergangenen Jahr legalisiert und will den Bau mehrerer Resorts erlauben, die nach dem Beispiel der US-Casino-Hochburg Las Vegas Glücksspiel, Shopping, Hotels und Konferenzzentren unter einem Dach vereinen. Damit sollen wohlhabende Spieler aus Asien angelockt und der Wirtschaft Schub verliehen werden, die unter einer älter werdenden Gesellschaft und der mauen Weltkonjunktur leidet.

Umstrittener Ausbau

Experten schätzen das Marktvolumen auf rund 20 Milliarden Dollar jährlich. Japan will damit auch den Tourismus fördern, der schon von den Olympischen Spielen im Sommer in Tokio profitieren soll.

Dem Gesetz war eine jahrelange Debatte vorausgegangen. In der Bevölkerung sind die Pläne immer noch umstritten - einer Umfrage im Oktober zufolge sind knapp 58 Prozent der Japaner gegen die Casino-Tempel, 26,6 Prozent dafür. Glücksspiel hat in Japan ein zwielichtiges Image und wird vor allem mit den lauten und grell erleuchteten Spielhöllen voller Pachinko-Automaten assoziiert.

Bei dem in Japan beliebten Glücksspiel müssen Kugeln in die richtigen Löcher fallen, um Gewinne zu erzielen. Kritiker bemängeln, dass durch die Casinos vor allem Niedriglohnjobs entstünden, auf der anderen Seite aber Korruption, Kriminalität und Sucht befördert würden.

Grosse Namen

Japanische Behörde haben bisher den Bau von drei Resorts erlaubt. Angebote von interessierten Standorten werden 2021 erwartet - neben den drei grössten japanischen Städten Tokio, Yokohama und Osaka werden sich möglicherweise auch kleinere wie Nagasaki oder Wakayama bewerben.

An Unternehmen haben unter anderem die Casinobetreiber MGM Resorts, Las Vegas Sands, Wynn Resorts und Galaxy Entertainment Interesse angemeldet. Ein Regierungssprecher erklärte, die Verhaftung Akimotos werde die Pläne der Regierung nicht verzögern.

(AWP)