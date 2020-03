Biden auch in Umfrage wieder obenauf - Sanders hat das Nachsehen

In der am Mittwoch und Donnerstag erstellten Erhebung geben 55 Prozent der Befragten an, Biden im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten zu unterstützen, wenn als Alternative nur der linksgerichtete Senator Bernie Sanders zur Verfügung stünde.

Auch räumt eine Mehrheit Biden die besseren Chancen ein, bei der eigentlichen Präsidentenwahl im November gegen den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump gewinnen zu können. Auf die Frage, welcher der Bewerber um die Kandidatur am wählbarsten sei, entschieden sich doppelt so viele Befragte für Biden wie für Sanders. Vergangene Woche hatte Sanders noch besser als Biden abgeschnitten.

Biden gilt als Vertreter des moderaten Lagers in der demokratischen Partei. Lange war er als klarer Favorit auf die Präsidentschaftskandidatur gehandelt worden. Doch als die Vorwahlen der Demokraten im Februar begannen, verliefen die ersten drei Wettbewerbe für ihn enttäuschend.

Erst im vierten Anlauf in South Carolina gelang ihm ein Comeback. Am Dienstag, als in 14 Bundesstaaten auf einmal gewählt wurde, katapultierte er sich dann überraschend klar an die Spitze des Bewerberfelds. Inzwischen ist neben Sanders nach dem Rückzug des Millardärs Michael Bloomberg und der Senatorin Elizabeth Warren nur noch die Kongressabgeordnete Tulsi Gabbard im Rennen, die aber als chancenlos gilt.

Die Online-Umfrage der Nachrichtenagentur wurde mit dem Meinungsforschungsinstitut Ipsos erstellt. Befragt wurden auf englisch landesweit in den USA 568 eingetragene Wähler der Demokraten und Unabhängige, die zu der Partei neigen.

(AWP)