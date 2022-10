Die straffere Geldpolitik der Fed beginne die "heiß gelaufene" US-Wirtschaft und hier vor allem den Job- und Immobilienmarkt abzukühlen, sagte Rouse, die dem Rat der Wirtschaftsberater des US-Präsidialamts vorsitzt, am Sonntag dem Sender CNN. Die Regierung von Präsident Joe Biden arbeite daran, die Kosten "so gut es geht" zu senken. Ein Teil der Inflation gehe jedoch auf die durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Preisschübe bei Energie zurück, sagte sie.