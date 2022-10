US-Präsident Joe Biden hat nach dem Rücktritt der britischen Premierministerin Liz Truss die enge Verbindung zwischen den beiden Ländern betont. Die USA und Grossbritannien seien starke Verbündete und Freunde - "und an dieser Tatsache wird sich nie etwas ändern", hiess es in einer Stellungnahme Bidens am Donnerstag.

20.10.2022 17:18