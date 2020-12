Laut Biden unterstreicht die Lage am Arbeitsmarkt die Notwendigkeit weiterer Staatshilfen in der Corona-Krise. "Die Situation erfordert sofortiges Handeln". Dem Bericht des Arbeitsministeriums zufolge wurden in den USA im November lediglich 245 000 neue Stellen ausserhalb der Landwirtschaft geschaffen - das ist der geringste Wert seit dem historischen Einbruch des Arbeitsmarkts im April. Experten hatten mit einem deutlich stärkeren Zuwachs gerechnet./hbr/DP/he

(AWP)