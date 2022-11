KEINE "ROTE WELLE"

Im Vorfeld der Wahlen hatten Umfragen zunehmend Hoffnungen der Republikaner geschürt, dass sie die Mehrheiten in beiden Kongresskammern erobern könnten. Im Repräsentantenhaus hatten ihnen manche Demoskopen sogar einen erdrutschartigen Sieg zugetraut. Diese "rote Welle" - angelehnt an die Parteifarbe der Republikaner - blieb jedoch vorerst aus. Die Demokraten konnten sich in einigen hart umkämpften Rennen behaupten. Da aber die Auszählung der Stimmzettel in zahlreichen Wahlkreisen noch andauerte, war nicht auszuschliessen, dass die Republikaner am Ende dennoch die Nase vorne haben - aber eben nicht so deutlich, wie es die Umfragen nahelegten.