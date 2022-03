Biden: Nato nach russischem Angriffskrieg 'stark und geeint'

US-Präsident Joe Biden sieht die Nato nach Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine als "stark und geeint". Man habe das "Privileg" gehabt, mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu sprechen, und ihm weitere Unterstützung zugesichert, teilte Biden nach einem Nato-Sondergipfel am Donnerstag in Brüssel mit. Selenskyj war bei dem Spitzentreffen per Video zugeschaltet.