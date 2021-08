Biden sieht Glaubwürdigkeit der USA wegen Afghanistan nicht in Gefahr

Die dramatischen Ereignisse in Afghanistan haben nach Ansicht von US-Präsident Joe Biden keine Auswirkungen auf die Glaubwürdigkeit der USA. "Ich habe nicht erlebt, dass unsere Glaubwürdigkeit von unseren Verbündeten in der ganzen Welt in Frage gestellt wird", sagte Biden am Freitag in Washington. Er verwies darauf, dass er über den US-Truppenabzug mit den G7- und den Nato-Partnern gesprochen habe. Alle hätten Bescheid gewusst und zugestimmt, so Biden. Die USA wollen eigentlich bis zum 31. August den Abzug ihrer Truppen aus Afghanistan abschliessen./nau/DP/stw