Biden stellt neuen Fed-Kandidaten für die oberste Bankenaufsicht vor

US-Präsident Joe Biden hat einen neuen Kandidaten für den Posten als Chef der Bankenaufsicht im Direktorium der Notenbank Federal Reserve (Fed) vorgestellt. Er werde in Kürze den Juraprofessor und früheren Spitzenbeamten des US-Finanzministeriums Michael Barr für den Posten des stellvertretenden Fed-Vorsitz für die Bankenaufsicht nominieren, erklärte Biden am Freitag. Barr habe unter dem damaligen Präsidenten Barack Obama führend an der Einführung des Dodd-Frank-Gesetzespakets zur Finanzmarktregulierung mitgewirkt. Auch unter Ex-Präsident Bill Clinton habe er bereits für das Weisse Haus und das Finanzministerium gearbeitet, hiess es.