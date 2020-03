Biden an Trump: Dürfen in Corona-Krise nicht kindisch sein

Biden will den republikanischen Amtsinhaber bei der US-Wahl im November herausfordern. Sein einziger Konkurrent in den Reihen der Demokraten ist der linke Senator Bernie Sanders. In einer am Sonntag veröffentlichten Umfrage des Senders ABC und der "Washington Post" liegen Trump und Biden in der Wählergunst fast gleich auf. Am 25. März gaben 49 Prozent der Befragten an, für Biden stimmen zu wollen, wenn sie jetzt wählen müssten. 47 Prozent sprachen sich für Trump aus.

Die Hälfte der Befragten zeigte sich zufrieden mit Trumps Umgang mit der Coronavirus-Krise. Dass der Präsident sich in der Krise höherer Beliebtheit erfreue, sei eine "typisch amerikanische Reaktion", sagte Biden. In jeder Krise, die er erlebt habe, seien die Beliebtheitswerte der Präsidenten gestiegen./lkl/DP/he

(AWP)