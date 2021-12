US-Präsident Joe Biden hat das Gesetz zur Erhöhung der Schuldenobergrenze unterzeichnet. Das teilte das Weisse Haus am Donnerstag in Washington mit. Der Kongress hatte zuvor für das Vorhaben gestimmt und so einen unmittelbar drohenden Zahlungsausfall verhindert. Biden musste das Gesetz nun noch mit seiner Unterschrift in Kraft setzen. Der Regierung ist nun die Aufnahme von 2,5 Billionen US-Dollar zusätzlicher Schulden erlaubt.