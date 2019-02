Biden verspricht Comeback der USA auf internationaler Bühne

Der frühere US-Vizepräsident Joe Biden hat die Verbündeten der USA gebeten, sein Land trotz der gegenwärtigen Schwierigkeiten in den transatlantischen Beziehungen nicht abzuschreiben. "Ich versprechen Ihnen, das wird vorbeigehen", sagte Biden am Samstag an der Münchner Sicherheitskonferenz mit Blick auf die derzeitige US-Regierung unter Donald Trump. "