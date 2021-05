Biden wirbt für billionenschwere Investitionen in neuem Haushalt

Der US-Haushalt für das kommende Jahr im Umfang von rund sechs Billionen US-Dollar (4,9 Billionen Euro) wird die USA nach Ansicht von Präsident Joe Biden "stärker als je zuvor" machen. Das Budget für 2022 werde Amerika durch fällige Investitionen in Infrastruktur, Bildung und Forschung sowie den Ausbau von Sozialleistungen für Familien wettbewerbsfähiger machen, erklärte Biden in dem am Freitag veröffentlichten Haushaltsentwurf. Die Investitionen würden Millionen Jobs schaffen, versprach der Präsident.