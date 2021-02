Biden zu wirtschaftlicher Not in USA: Viele verlieren die Hoffnung

US-Präsident Joe Biden hat mit eindringlichen Worten auf die wirtschaftliche Not vieler Amerikaner hingewiesen und so erneut für sein geplantes gewaltiges Corona-Konjunkturpaket geworben. "Viele Leute verlieren die Hoffnung", viele seien verzweifelt und drohten, unter der Belastung zu zerbrechen, sagte Biden am Freitag im Weissen Haus in Washington. Millionen Amerikaner hätten durch die Folgen der Pandemie ihren Job verloren, Millionen Menschen seien mit ihren Mietzahlungen im Rückstand, Millionen Menschen hätten nicht genug zum Essen.