Auf die Frage, ob er Putin womöglich am Rande des G20-Gipfels Mitte November auf der indonesischen Insel Bali treffen könnte, sagte Biden: "Ich habe nicht die Absicht, ihn zu treffen." Wenn Putin aber zum Beispiel beim G20-Gipfel auf ihn zukäme und sagen würde, dass er über die Freilassung der in Russland inhaftierten Basketballerin Brittney Griner sprechen wolle, dann wäre er bereit zu einem Treffen. Griner musste sich in Russland wegen Drogenbesitzes vor Gericht verantworten und wurde zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Die US-Regierung bemüht sich intensiv um ihre Freilassung.