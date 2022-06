Biogen zieht Schweizer Zulassungsgesuch von Alzheimer-Medikament zurück

Das teilte Biogen der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Mittwoch mit. Swissmedic bestätigte auf Anfrage ebenfalls den Rückzug des Gesuchs.

Das Medikament Aduhelm mit dem Wirkstoff Aducanumab soll Patienten mit Alzheimer im Frühstadium als monatliche Infusion gegeben werden und den Abbau der Geisteskraft stoppen. Wie gut Aducanumab wirkt, ist allerdings umstritten.

Man begrüsse den Entscheid von Biogen, welcher die Patientensicherheit in den Vordergrund stelle, teilten die Vereine Alzheimer Schweiz und Swiss Memory Clinics gemeinsam mit. Das Medikament berge zwar die Hoffnung, nach jahrelanger Forschung ein Heilmittel gegen Alzheimer gefunden zu haben. Die zwei klinischen Studien dazu seien jedoch widersprüchlich und hätten keine eindeutige Wirkung belegen können.

EU hat Zulassung abgelehnt

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte das Medikament vergangenen Juni zugelassen, trotz der Ansicht des externen Beratungsgremiums, dass Biogen den Nutzen der Behandlung nicht nachgewiesen habe. Im Gegensatz hat die Europäische Arzneimittelbehörde EMA den Antrag in der EU abgelehnt. Die Risiken des Wirkstoffes seien grösser als der Nutzen, so die Begründung der EMA.

Der Verkauf des Medikaments ist in den USA zudem ins Stocken geraten, weil das staatliche US-Gesundheitsprogramm Medicare die Kostenübernahme auf Patienten beschränkt hat, die an klinischen Versuchen teilnehmen. Die Kosten für die Behandlung betragen pro Jahr und Patient etwa 28'000 Dollar. Ursprünglich war es sogar doppelt so teuer, aber im Dezember 2021 senkte Biogen den Preis erheblich.

Der Wirkstoff Aducanumab wurde von Forschern der Universität Zürich (UZH) und der Firma Neurimmune in Schlieren, einem Spin-off der UZH, entwickelt. Seine Wirksamkeit beruht auf der Hemmung der für Alzheimer typischen Plaques. Biogen hat die Lizenz erworben.

Das US-Unternehmen Biogen wurde 1978 in Genf gegründet und ist nebst dem Hauptsitz in Cambridge, Massachusetts, auch in Baar ZG beheimatet. Im solothurnischen Luterbach betreibt Biogen zudem eine Produktionsanlage.

mk/

(AWP)