Biontech: Grossbritannien wird nicht bevorzugt behandelt

Auch nach der Zulassung des Corona-Impfstoffs in Grossbritannien wollen der Mainzer Hersteller Biontech und sein US-Partner Pfizer an einer "fairen" weltweiten Verteilung des Präparats festhalten. Die Biontech-Unternehmensführung trat am Mittwoch Befürchtungen entgegen, die EU und die USA könnten bei den Auslieferungen des Vakzins das Nachsehen haben, da die Briten früher grünes Licht für den Impfstoff gegeben haben. "Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir den Impfstoff der ganzen Welt zur Verfügung stellen und an alle fair verteilen, die ihn haben wollen", betonte Vorstand Sean Marett wenige Stunden nach Bekanntwerden der Zulassung vor Journalisten. "Und das heisst, dass nicht alle Dosen an Grossbritannien gehen. Grossbritannien erhält wie alle einen fairen Anteil."