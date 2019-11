Stark belastet mit "Daimler-Fällen", in denen Autobesitzer dem Konzern die Nutzung illegaler Abgastechnik vorwerfen, ist das Landgericht am Unternehmenssitz in Stuttgart. Allein hier gingen in diesem Jahr bislang 1400 Klagen wegen mutmasslich unzulässiger Abschalteinrichtungen in Mercedes-Fahrzeugen ein, wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilte. Weitere 400 richten sich gegen die Widerrufsbedingungen in Kredit- oder Leasingverträgen./eni/DP/fba

(AWP)