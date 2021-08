Matthew Tweed ist Welten entfernt von den Händlern der Wall Street. Der 20-Jährige hat erst vor zwei Jahren die High School abgeschlossen, war nie auf dem College und hat sein Zimmer im Elternhaus im englischen Surrey zum Büro gemacht.

Dank der fragmentierten neuen Welt der Kryptowährungen ist Tweed mit seinem Ein-Mann-Betrieb, der an zwei der grössten Börsen angeschlossen ist, Market-Maker für Bitcoin-Derivate wie es auch Hedgefonds-Profis sind.

Nachdem er von einem Unbekannten auf Reddit gelernt hat, wie man Market-Making-Systeme mit geringer Latenz baut, versucht er nun, mit digitalen Währungen reich zu werden, bevor institutionelle Akteure in Scharen in die Branche einsteigen.

Hürden im Aktienmarkt sind hoch

"Ich habe es sehr genossen, es unabhängig zu tun - nicht ein halbes Jahrzehnt lang als junger Analyst 100-Stunden-Wochen bei einer Bank schieben zu müssen", sagt er beim Mittagessen in einem Café in der Nähe seines Hauses, bevor sein Arbeitstag beginnt. "Ich kann das für mich selbst tun, und zu meinen eigenen Bedingungen."

Auf stark regulierten und liquiden Märkten wie dem Aktienmarkt, wo die finanzstarken Profis mit Hochfrequenztechnologie die Einstiegshürden für kleine Leute hochtreiben, wäre er mit seinem Ehrgeiz so gut wie chancenlos.

Tweed, der seine Ein-Mann-Band als Pine Financial gegründet hat, versucht, aus der Spanne zwischen den Geld- und Briefkursen für Bitcoin Perpetual Futures - ein spezielles Krypto-Derivat für spekulative Wetten - Geld zu verdienen, wann immer es profitabel erscheint.

Daten und Zugang kostenlos

Dank einer verlässlichen Reihe von Handelschancen, die die Profite im Laufe der Zeit steigen lassen, seien durchaus Jahresgewinne von 100Prozent zu erwarten, sagt Tweed. Genaue Zahlen will er nicht nennen. Ein leitender Angestellter einer Börse, an der er aktiv ist, bestätigte, dass Tweed ein leistungfähiger, schnell reagierender Market-Maker ist.

In der Branche, in der täglich Hunderte von Milliarden Dollar den Besitzer wechseln, ist Tweed ein kleiner Akteur. Chicagoer Handelsfirmen wie Jump Trading und Tower Research haben sich vor einigen Jahren in die Branche gestürzt, und zunehmend drängen auch Ableger von Unternehmen wie Goldman Sachs, Susquehanna International Group und Jane Street ins Segment.

Im Krypto-Handel sind Daten und Zugang kostenlos, was Tweed in die Reichweite von Amateuren bringt. Noch stützt er sich allerdings nicht auf Hochfrequenz-Technologie, die Banktürme in die geographische Nähe von Rechenzentren zwingt. Der Sektor ist auf Dezentralität basiert und die Zahl der Handelsplätze enorm. Coinmarketcap.com listet mehr als 300 Börsen auf.

"Alles in diesem Bereich ist einfach anders aufgebaut", sagt David Fauchier, der für den Factors Fund von Nickel Digital Kapital an Quant-Manager vergibt. "Es sind ganz andere Fähigkeiten gefragt."

Verständnis des Marktes gefragt

Modellierungs- und Programmierkenntnisse sind wichtig, aber vieles hängt von einem guten Verständnis der zahlreichen Eigenheiten des Kryptomarktes ab. Auf traditionellen Märkten beispielsweise stellen Hochfrequenzunternehmen ihre Server in der Nähe der Börse auf, um die Geschwindigkeit zu maximieren, was als Co-Location bekannt ist.

Bei Kryptowährungen werden die meisten Plattformen in der Cloud betrieben, so dass Tweed eine Reihe von Trades durchführte, um den Standort der Server einer bestimmten Börse herauszufinden - eine gängige Strategie, die von Low-Latency-Händlern verfolgt wird.

Angesichts der hohen Volumina bei einer Vielzahl von digitalen Münzen, Derivaten und Börsen ist Market-Making eine profitable Krypto-Strategie im Bullenmarkt. Laut einem Bericht von PricewaterhouseCoopers und Elwood Asset Management ist dies auch ein Weg gewesen, mit dem Quant-Long-Short-Fonds Erträge erzielt haben.

Jeder kann ein Market-Maker sein

Abgesehen von der Geld-Brief-Spanne zahlen einige Börsen auch hohe Rabatte an Liquiditätsanbieter, während einige Token-Emittenten Händler für den Handel mit ihren Vermögenswerten bezahlen.

Ganz zu schweigen von Decentralized Finance, wo praktisch jeder ein Market-Maker sein kann, indem er seine Münzen in einen Liquiditätspool einbringt, der dann den Kauf und Verkauf mit einer mathematischen Formel automatisiert.

Tweed, in einem purpurroten Kapuzenpulli, nippt an seiner Dose Limonade und sagt, dass jetzt genau der richtige Zeitpunkt für frühe Krypto-Bekehrte ist, um angesichts der unzähligen Möglichkeiten voll einzusteigen.

"Man weiss nicht unbedingt, ob Kryptowährungen in einem Jahrzehnt noch dasselbe sein werden", sagt Tweed. "Also sollte man sie besser jetzt nutzen, solange man einen Vorteil hat."

