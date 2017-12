Zu diesem Schluss kommt ein Arbeitspapier von Henning Hesse, Boris Hofmann und James Weber von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), das die Auswirkungen der zwischen 2008 und Mitte 2011 durchgeführten Aktivakäufe in den USA und Grossbritannien mit denen danach vergleicht. Während die früheren Massnahmen der Wirtschaft erheblich halfen, hätten die nachfolgenden wenige oder gar keine Auswirkungen gehabt, sagen sie.

Das Thema ist für die Zentralbanken aktuell, da sie herausfinden wollen, wie sie die nach der globalen Finanzkrise eingeführten aussergewöhnlichen Anreize beenden können. Die Europäische Zentralbank hat ihre Anleihekäufe verlangsamt, aber noch kein definitives Enddatum beschlossen, während die Federal Reserve ihre Bilanz vorsichtig schrumpft.

Die abnehmende Wirkung der quantitativen Lockerung könnte darauf zurückzuführen sein, dass Anleger die Anleihekäufe vor ihrer eigentlichen Ankündigung zunehmend eingepreist haben, heisst es in dem Papier. Während QE "signifikante" positive Effekte auf das reale Bruttoinlandsprodukt und den Verbraucherpreisindex für den Zeitraum bis Juni 2011 hatte, waren die Effekte danach "statistisch häufig nicht wesentlich von Null entfernt".

Nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers im September 2008 begannen die Zentralbanken auf beiden Seiten des Atlantiks, Wertpapiere zu kaufen, um die negativen Auswirkungen einzudämmen. Die Fed gab schliesslich rund 3,6 Billionen Dollar aus, während die Bank of England bislang 435 Milliarden Pfund (490 Milliarden Euro) für Gilts ausgegeben hat.

Ökonomen haben Bedenken geäussert, dass die Programme, die den Inflationsdruck ankurbeln sollen, eine übermässige Auswirkung auf die Aktienbewertungen hatten, da renditehungrige Anleger in den Markt drängten - mit potenziellen Risiken für eine wachsende Ungleichheit.

Dieses Argument kann laut der BIZ-Analyse begründet sein. In Grossbritannien und den USA betrug der maximale Anstieg nach einem Schock über die Ankündigung von Aktiva-Käufen sowohl beim realen BIP als auch beim Verbraucherpreisindex etwa 0,2%. Aber der Anstieg bei den realen Aktienkurse war "in den USA 10 mal grösser und in Grossbritannien 20 mal grösser."

(Bloomberg)