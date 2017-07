BKB muss Staatsgarantie von 2017 bis 2020 mit jährlich 8,8 Mio CHF abgelten

Die Basler Kantonalbank (BKB) wird in den Jahren 2017 bis 2020 jährlich 8,8 Mio CHF für die Abgeltung der Staatsgarantie bezahlen. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt hat die Höhe der Abgeltung entsprechend festgelegt, wie er am Dienstag mitteilt. Zudem habe die Regierung den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2016 der BKB genehmigt und zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat weitergeleitet.