BLKB lanciert mit Kanton Hilfspaket für Coronavirus-betroffene KMU

Der Regierungsrat habe an einer Sitzung am (heutigen) Donnerstag die Eckwerte für ein umfangreiches Hilfspaket für die Wirtschaft beschlossen, teilte das Staatsinstitut am Abend mit. Ein Hilfspaket in der Höhe von 190 Millionen Franken solle lanciert werden.

Zum einen erteile der Kanton der BLKB eine Bürgschaft über 100 Millionen Franken für die finanzielle Unterstützung von betroffenen Unternehmungen inklusive Selbstständigerwerbenden. Sie wird in Form von Krediten mit einem Zinssatz von 0 Prozent gewährt. Diese sollen zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen dienen.

In Härtefällen sind ausserdem nicht rückzahlbare Soforthilfen für die betroffenen Kunden vorgesehen in der Höhe von 85 Millionen. Darüber hinaus übernehme der Kanton die Löhne der Lernenden für die Monate März bis Juli 2020 im Umfang von 5 Millionen Franken.

Die Massnahmen erfolgten in Ergänzung zu den vom Bund beschlossenen Liquiditätshilfen, hiess es. Eine weitere Unterstützung leiste ausserdem die BLKB-Stiftung für Kultur & Bildung.

Das Hilfspaket werde im Rahmen einer Notfallverordnung durch den Regierungsrat beschlossen und anschliessend dem Landrat für die Beratung voraussichtlich am 2. April 2020 zur Genehmigung unterbreitet.

Darüber hinaus bietet die BLKB - zusätzlich zur Hilfe durch den Kanton Basel-Landschaft - weitere Hilfe an. Unter anderem sollen bestehende Firmenkunden Finanzierungen zu einem Zinssatz von 0 Prozent im Umfang von insgesamt bis zu 50 Millionen Franken erhalten.

