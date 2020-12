Blockierter EU-Haushalt: Richtungsentscheid soll vor Gipfel erfolgen

Im Streit über die EU-Haushaltsblockade durch Ungarn und Polen soll es bis zu diesem Mittwoch eine Richtungsentscheidung geben. Die beiden Länder müssten jetzt signalisieren, ob es noch zu einer Einigung kommen könne, erklärte ein ranghoher EU-Diplomat am Montag in Brüssel. Wenn es dieses Signal nicht gebe, werde man sich in Richtung "Szenario B" bewegen. So habe die EU-Kommission zum Beispiel bereits begonnen, an alternativen Lösungen für die geplanten Corona-Hilfen zu arbeiten.