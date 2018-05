Boeing-Chef: Geplatzte Iran-Geschäfte werfen Produktion nicht zurück

Dem US-Flugzeugbauer Boeing entgehen durch den Rückzug der Vereinigten Staaten aus dem Atomabkommen mit dem Iran milliardenschwere Aufträge, doch das ist laut Konzernchef Dennis Muilenburg gut zu verkraften. Für die vereinbarten Verkäufe an iranische Fluggesellschaften seien ohnehin noch keine Produktionsplätze eingeplant gewesen, sagte Muilenburg am Mittwoch in Washington. Man werde bei Iran-Geschäften der "Führung der US-Regierung" folgen.