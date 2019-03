Boeing will WTO-Urteil in Subventionsstreit mit Airbus befolgen

Der US-Luftfahrtkonzern Boeing will dem Berufungsurteil der Welthandelsorganisation (WTO) im jahrelangen Streit mit dem Erzrivalen Airbus um illegale Subventionen Folge leisten. Boeing habe sich von Beginn des Verfahrens an verpflichtet, die Anordnungen der WTO umzusetzen, das sei auch diesmal nicht anders, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.