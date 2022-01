Sollte die Lage zwischen Russland und der Ukraine eskalieren, könnten diese Titel unter Druck geraten, sagen Analystinnen und Analysten. Darunter sind beispielsweise die Papiere von Firmen wie Coca Cola, dem dänischen Bierbrauer Carlsberg und dem französischen Autokonzern Renault, die ihre Produkte in Russland und der Ukraine verkaufen. Auch die italienische Grossbank Unicredit, die in der Region tätig ist, wird aufmerksam beobachtet.

Den Fachleuten der Citibank zufolge hat sich ihr Korb mit Aktien europäischer Unternehmen mit Geschäft in Russland im Januar relativ gut entwickelt. Das liege auch daran, dass sich Energieaktien wie BP, OMV und Total Energies wegen des steigenden Ölpreises gefragt waren. Die Expertinnen und Experten mahnen aber zur Vorsicht, was ihre gesamte Liste betrifft. "Jede weitere Eskalation könnte eine negativen Einfluss auf diese Aktien haben."

Unternehmen wie Carlsberg und Coca Cola machen demnach 13 und 15 Prozent ihres Umsatzes in Russland, der französische Lebensmittelkonzern Danone und der Hamburger Konsumgüterriese Beiersdorf immerhin noch sechs und fünf Prozent.

Unternehmen können aber auch auf andere Weise von der Krise betroffen sein. So arbeiten den Expertinnen und Experten von Jeffries zufolge etwa vier Prozent des Personals der französischen Videospielefirma Ubisoft in der Ukraine. Im Fokus stünden aber auch europäische Banken mit Filialen in der Region, da sie unter möglichen härteren Sanktionen im Falle einer Verschärfung der Lage besonders zu leiden hätten, urteilt die Investmentbank JP Morgan. So ginge etwa 39 Prozent des geschätzten Nettogewinns für 2021 bei der österreichischen Raiffeisen Bank International auf das Konto der russischen Tochter. Bei der ungarischen OTP, Unicredit und Societe Generale betrage der Anteil zwischen sechs und sieben Prozent.

(Reuters)