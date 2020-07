Die Bankenchefs befürchten, dass eine hohe Arbeitslosigkeit das Wachstum bremsen und Dominoeffekte auf das Finanzsystem haben wird, wenn der Kongress nicht mehr zur Stützung der Wirtschaft unternimmt.

"Das riesige Problem auf der Verbraucherseite - und auch das Problem auf der kommerziellen Seite - ist, was mit den staatlichen Anreizen passiert", sagte Richard Fairbank, Chief Executive Officer bei Capital One, in dieser Woche.

Die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren in der vergangenen Woche erstmals seit März gestiegen. Die Wall Street fordert von der Politik, das Arbeitslosengeld zu erhöhen und den Amerikanern zudem Einmal-Zahlungen zukommen zu lassen. Denn sie befürchtet, dass sich die Konsumausgaben abschwächen und die Menschen ihre Haus-, Auto- und Kreditkartenkredite nicht mehr bezahlen. Dies wiegt schwerer als die Einschätzung der Top-Banker, dass ein wachsendes Haushaltsdefizit die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landes schwächen könnte.

Edelmetalle senden ein klares Signal

"Die Tatsache, dass der Dollar gegenüber dem Euro schwächer wird und Edelmetalle zulegen, ist ein ziemlich klares Signal, dass die relative Fiskalposition des Landes erheblich beeinträchtigt ist", schrieb Jim Millstein, Co-Chairman von Guggenheim Securities, in einer E-Mail. Er fügte hinzu, dass die "finanzielle Repression" lange dauern muss, um den US-Haushalt wieder auf einen tragbaren Pfad zu bringen.

David Solomon, Chief Executive Officer von Goldman Sachs, verwies auch auf die Risiken einer Dollar-Abschwächung. Er sagte aber, dass die US-Ausgaben zunehmen müssen.

"Es ist zwar schwierig und teuer - aber es ist besser, die wirtschaftlichen Auswirkungen kurzfristig über mehr Ausgaben abzumildern, als zuzulassen, dass sie sich verschlechtern und dann mit den Folgen einer Verschlechterung zu kämpfen", erklärte Solomon am Mittwoch in einer Online-Präsentation beim Economic Club of New York.

Wall-Street-Banken haben mehr als 35 Milliarden Dollar an Rückstellungen für potenzielle Kreditverluste gebildet. Die Hypothekenausfälle in den USA haben sich gegenüber dem Vorjahresjahreszeitraum verdoppelt, geht aus Daten von Black Knight hervor.

"Wenn es keine Verlängerung der Arbeitslosenzuschüsse gibt, werden wir wahrscheinlich Konsequenzen für die Verbraucherausgaben sehen", sagte Bill Dudley, ehemaliger Präsident der Federal Reserve Bank von New York, am Donnerstag in einem Bloomberg-TV-Interview.

(Bloomberg)