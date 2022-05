Nach Angaben des Finanzdienstleisters Citco werden die Anlegerinnen und Anleger im laufenden Quartal bereits 13,5 Milliarden Dollar und im restlichen Jahr weitere 6,3 Milliarden Dollar aus Hedgefonds abziehen. Citco verwaltet weltweit Vermögenswerte für Hedgefonds , Private-Equity-Fonds, Immobilienfonds und andere Arten von Fonds.

Diese Zahlen sind zwar geringer als die Rücknahmen von fast 39 Milliarden Dollar im ersten Quartal, können sich aber je nach Fondsbedingungen und Anlegerverhalten erheblich in die eine oder andere Richtung verändern.

Hedgefonds verlangen in der Regel, dass die Anleger Rücknahmeanträge Wochen oder sogar Monate im Voraus stellen. Sie begrenzen oft die Kapitalbeträge, die Anleger zu einem bestimmten Zeitpunkt abziehen können, wodurch sich die Abflüsse über Monate oder sogar Jahre hinziehen. Bereits gestellte, aber noch nicht eingelöste Rücknahmeanträge können von den Anlegern noch storniert werden. Die tatsächlichen Abflüsse für den Rest des Jahres können ebenfalls zunehmen, da die Anleger neue Anträge für Fonds stellen, die kürzere Rücknahmefristen haben.

Nur 40 Prozent der Hedgefonds im ersten Quartal in der Gewinnzone

Hedgefonds haben in den letzten Monaten aufgrund eines Zusammenspiels von Faktoren wie geopolitischen Spannungen, steigender Inflation und restriktiverer Geldpolitik grosse Verluste erlitten. Grosse Fonds, darunter die von Tiger Global Management und Melvin Capital Management, zählen zu den deutlichsten Verlierern am Markt.

In den oben genannten Zahlen sind aber potenzielle Neuanlagen nicht berücksichtigt. Die Branche verzeichnete im ersten Quartal einen Nettozufluss von 13,6 Milliarden Dollar und damit mehr als das Doppelte des Betrags der vorangegangenen drei Monate. Dies, weil die Neuzeichnungen 52,5 Milliarden Dollar erreichten und damit die Rücknahmen im Umfang von 39 Milliarden Dollar übertrafen. Von der Nettosumme entfielen fast 79 Prozent auf Fonds mit einem Vermögen von 5 Milliarden Dollar und mehr, obwohl die schlechte Performance genau dieser Fonds die durchschnittliche Rendite der Branche drückte.

Nur 40 Prozent der Hedgefonds weltweit erzielten im ersten Quartal Gewinne, gegenüber 61 Prozent in den vorangegangenen drei Monaten, so Citco. Die Renditedifferenz zwischen den besten und den schlechtesten 10 Prozent hat sich im ersten Quartal auf fast 26 Prozentpunkte vergrössert, gegenüber 17 Prozentpunkten in den drei Monate zuvor.

(Bloomberg/cash)