Der europäische Bausektor hat die jüngste Stabilisierung fortgesetzt und ein Händler erklärte die Gewinne mit einer Erholung nach der schwachen Vorwoche, als der Sektorindex auf den tiefsten Stand seit Mitte Juni gefallen war. LafargeHolcim gewinnen kurz nach 14:30 Uhr 4,8 Prozent auf 41,23 Franken hinzu. Der Gesamtmarkt gemessen am SMI notiert aktuell 1,5 Prozent fester. Auch andere grosse europäische Zement-Aktien legen zu, so etwa HeidelbergCement mit plus 1,9 Prozent oder die irische CRH mit 3,3 Prozent

Kurz vor der US-Präsidentschaftswahl könnten Anleger aber auch auf ein milliardenschweres Infrastrukturprogramm nach einem Wahlsieg des Demokraten Joe Biden setzen, heisst es weiter. Dieser hatte im Falle seines Wahlsiegs ein zwei Billionen US-Dollar schweres Investitionsprogramm für die in Teilen marode Infrastruktur in Aussicht gestellt. Die Mittel sollen in Häuser, Strassen und Brücken, Wassersysteme, Stromnetze und Breitbandkabel investiert werden.

LafargeHolcim ist in Nordamerika stark vertreten. Zudem profitieren die Akten davon, dass Morgan Stanley und JPMorgan das Kursziel für die Anteile des Zementkonzerns erhöht und die Kaufempfehlung nach der Veröffentlichung des Quartalsberichts am vergangenen Freitag bestätigt haben. Der Zementhersteller habe mit strikter Kosten- und Cash-Kontrolle auf die Coronakrise reagiert, heisst es im Kommentar. Zudem bestehe dank der guten Positionierung weiteres Wachstumspotenzial.

(AWP)