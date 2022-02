Amerikanische und europäische Aktien starteten das Jahr auf dem falschen Fuss und verloren an Boden. Es bestehen Befürchtungen, dass eine aggressivere geldpolitische Haltung zur Inflationsbekämpfung zu einer starken Verlangsamung des Wirtschaftswachstums führen wird. Doch für die Strategen der US-Grossbank JPMorgan sind die Risiken für die globalen Aktienmärkte bereits eingepreist.

Weder die US-Notenbank Fed noch die Europäische Zentralbank EZB werden ihre Gangart weiter verschärfen, "zumindest relativ zu dem, was derzeit eingepreist ist", schrieben die JPMorgan-Strategen um Mislav Matejka in einer Notiz am Montag. Unterdessen erreiche die Inflation ihren Höchststand und die Unternehmensergebnisse dürften weiter positiv überraschen. "Wir glauben, dass Aktien immer noch Aufwärtspotenzial bieten, und dass das Ende des Konjunkturzyklus noch weit entfernt ist", sagten sie weiter.

"Wir halten es für falsch, sich auf eine Rezession einzustellen, vorausgesetzt die äusserst günstigen Finanzierungsbedingungen für Unternehmen bleiben weiterhin bestehen." Zudem seien die Arbeitsmärkte und die Unternehmens-Cashflows sehr stark und in China könne eine Bodenbildung des Wirtschaftswachstums beobachtet werden, begründete das Team von JPMorgan ihre optimistische Haltung.

Während eine solide Ertragssaison dazu beiträgt, einige Bedenken über einen wirtschaftlichen Einbruch zu mindern, sind die Aktienmärkte volatil geblieben. Und die Markt-Strategen sind tief gespalten über die Aussichten für den Rest des Jahres. So vertritt Michael Wilson, Chefstratege für US-Aktien bei Morgan Stanley, eine gegenteilige Meinung. Er bekräftigte am Montag seine Haltung, dass der "Winter für Aktien" da sei. "Das Risiko für eine Enttäuschung bei den Unternehmensgewinnen steigt für einen breiteren Teil des Marktes, da steigende Lagerbestände auf eine schwindende Nachfrage treffen", schrieben die Strategen unter Führung von Wilson in einer Notiz.

Die Strategen von Morgan Stanley führen die Gewinnenttäuschungen bei Netflix, Paypal und Meta als Beispiele für die "Folge für den letztjährigen Überkonsum" auf. Wilson empfiehlt den Anlegern, sich für weitere Kurseinbrüche defensiv zu positionieren. Das Team von JPMorgan rät Investoren zu einer gegenteiligen Strategie mit einer Untergewichtung defensiver Titel aus den Sektoren Immobilien, Basiskonsumgüter und Gesundheit.

(Bloomberg/cash)