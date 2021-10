13:30

Ein erneuter Rekord bei den Auslieferungen ermuntert Anleger zum Einstieg bei Tesla. Die Aktien des amerikanischen Elektroautobauers steigen im vorbörslichen US-Geschäft um 3,5 Prozent.

11:40

Der SMI notiert um 0,4 Prozent auf 11'620 Punkten höher. Der Schweizer Aktienmarkt hat die Talfahrt der vergangenen Woch beendet, erreicht aber keine eigentliche Erholung.

10:35

Aus Furcht vor Turbulenzen bei einem Kollaps von China Evergrande fassen Investoren europäische Aktien nur mit spitzen Fingern an. Dax und EuroStoxx50 fielen am Montag um jeweils ein knappes halbes Prozent auf 15'115 beziehungsweise 4018 Punkte. Im Gegenzug stieg der Dollar-Index, der den Kurs zu Euro, Yen & Co widerspiegelt, auf bis zu 94,104 Zähler. Die Weltleitwährung gilt als "sicherer Anlagehafen".

"Um Evergrande war es zuletzt ein wenig ruhig geworden", sagte Analyst Christian Henke vom Brokerhaus IG. "Nun hat sich die drohende Insolvenz des chinesischen Immobilienkonzerns als Belastungsfaktor zurückgemeldet." Offenbar habe das Unternehmen eine am Montag fällige Zinszahlung nicht leisten können. In den vergangenen Tagen hatte das Unternehmen die Frist für mehrere millionenschwere Zinszahlungen auf Dollar-Anleihen kommentarlos verstreichen lassen. In den kommenden Wochen werden bei ähnlichen Bonds weitere 162 Millionen Dollar fällig.

Die Aktien des mit rund 300 Milliarden Dollar verschuldeten Unternehmens waren in Hongkong vom Handel ausgesetzt worden. Medienberichten zufolge will Evergrande die Mehrheit an seinem Immobilienverwalter für umgerechnet 4,4 Milliarden Euro an den Konkurrenten Hopson verkaufen.

10:05

Der SMI notiert eine Stunde nach Börsenöffnung um 0,1 Prozent auf 11'592 Punkten höher.

Ob dies bereits die erhoffte Trendwende oder nur eine technische Gegenbewegung ist, bleibe abzuwarten, sagt ein Händler. Der hiesige Markt hat fünf Wochen hintereinander mit Verlusten abgeschlossen und wäre laut Börsianern reif für eine Erholung. Die Anleger seien aber nach wie vor verunsichert. Sie sorgten sich weiter um die anziehenden Energiepreise und die Lieferkettenprobleme und daher auch um eine steigende Inflation. Immer mehr Marktteilnehmer stufen diese nämlich inzwischen nicht mehr nur als ein temporäres Phänomen ein.

09:25

Der SMI notiert nach den Handelsbeginn um 0,2 Prozent bei 11'593 Punkten fester.

Die Kursbewegungen sind aber in einem engen Band. Stärkste Aktie ist ABB (+0,4 Prozent). Richemont fallen um 0,1 Prozent auf 98,80 Franken. UBS hat das Kursziel für Richemont auf 133 von 145,60 Franken gesenkt. Das Rating lautet weiter "Buy". Für Swatch (-0,3 Prozent) hat die Grossbank das Preisziel auf 254 von 318 Franken reduziert. Das Rating lautet "Neutral".

Die Aktien von Cosmo (-1,4 Prozent) fallen zurück. Cosmo will die Dermatologie-Tochter Cassiopea (+2,3 Prozent) wieder ganz übernehmen. Im Fokus sind ausserdem nach den Jahreszahlen Aryzta (-8,4 Prozent). Das Backwarenunternehmen ist dank Bereichsverkäufen wieder in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt.

In Fernost halten die Sorgen über den chinesischen Immobiliensektor die Anleger weiter auf Trab. Der Handel mit Aktien des hoch verschuldeten Immobilienentwicklers Evergrande wurde an der Hongkonger Börse ausgesetzt, nachdem das Unternehmen in der vergangenen Woche zum zweiten Mal eine wichtige Zinszahlung für seine Offshore-Schulden verpasst hatte. Am Markt wird befürchtet, dass die Evergrande-Krise weitere Kreise ziehen könnte.

Die Anleger sorgen sich wegen der anziehenden Energiepreise und aufgrund der Lieferkettenprobleme zudem um eine steigende Inflation. Immer mehr Marktteilnehmer stufen diese nämlich inzwischen nicht mehr nur als ein temporäres Phänomen ein. Dazu komme, dass bei der US-Notenbank Fed ein Tritt auf die Bremse der ultralockeren Geldpolitik wohl unmittelbar bevorstehe, heisst es weiter. Daher würden Konjunkturdaten auch sehr genau analysiert. Mit grosser Spannung wird daher auch der US-Arbeitsmarktbericht erwartet, der am kommenden Freitag veröffentlicht wird.

09:10

Der SMI steigt nach Handelsbeginn um 0,1 Prozent auf 11'589 Punkte.

08:05

Der SMI steigt um 0,2 Prozent auf 11'603 Punkte, dies gemäss den vorbörslichen Berechnungen von Julius Bär.

Deutlich im Plus ist nach einer Kurszielerhöhung durch Barclays die Sika-Aktie (+1 Prozent). Richemont (-0,05 Prozent) ist als einziger SMI-Titel nach einer Kurszielsenkung tiefergestellt. Auch Nicht-mehr-SMI-Mitglied Swatch (-0,5 Prozent) erfährt eine Senkung des Price Targets.

Kurszieländerungen bei Schweizer Aktien: Swiss Re: Julius Bär senkt auf 85 (92) Fr. - Hold

Julius Bär senkt auf 85 (92) Fr. - Hold Sika: Barclays erhöht auf 380 (340) Fr. - Overweight

Barclays erhöht auf 380 (340) Fr. - Overweight Richemont: UBS senkt auf 133 (145,90) Fr. - Buy

UBS senkt auf 133 (145,90) Fr. - Buy Swatch: UBS senkt auf 254 (318) Fr. - Neutral

06:35

Bei der IG Bank notiert der SMI vorbörslich hauchdünn im 0,03 Prozent fester.

Der SMI verlor am Freitag 0,6 Prozent auf 11'575 Punkte. Im Verlauf der gesamten Woche erlitt das Börsenbarometer ein Minus von 2,1 Prozent zu. Bereits in den vergangenen vier Wochen hatte der SMI Boden verloren.

06:30

Die Aktienkurse in Asien haben am Morgen angesichts der Sorgen über Chinas Immobiliensektor nachgegeben. Der Handel mit Aktien des hoch verschuldeten Unternehmens China Evergrande wurde an der Hongkonger Börse ausgesetzt, nachdem das Unternehmen in der vergangenen Woche zum zweiten Mal eine wichtige Zinszahlung für seine Offshore-Schulden verpasst hatte.

"Das grösste Problem ist nicht ein Zahlungsausfall von Evergrande, sondern das Umfeld, das zu dem Niedergang des Unternehmens geführt hat. Die Behörden regulieren Wohnungsbaudarlehen und die Kreditvergabe an Immobilienunternehmen. Die Märkte sind bereits auf der Suche nach dem nächsten Evergrande", sagte Kazutaka Kubo, Senior Economist bei Okasan Securities. "Die Gefahr, dass die Probleme von Evergrande auf den gesamten chinesischen Immobiliensektor übergreifen, nimmt zu."

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,4 Prozent tiefer bei 28'365 Punkten.

Die chinesischen Festlandsbörsen bleiben wegen des Nationalfeiertags bis Donnerstag geschlossen. Auch die südkoreanischen Märkte bleiben am Montag geschlossen.

05:05

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 111,10 Yen und gab 0,4 Prozent auf 6,4452 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9308 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1591 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0791 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3538 Dollar.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)