Roche hat in China angesichts der wegen des Coronavirus zum Teil abgeriegelten Grossstädte Probleme, diagnostische Tests zum Nachweis des Erregers auszuliefern. "Die Ware zum Krankenhaus zu bringen, ist für uns tatsächlich eine Herausforderung", sagte der Leiter der Roche-Diagnostiksparte, Thomas Schinecker, am Donnerstag. Das Unternehmen habe den ersten Test zum Nachweis des Virus zur Verfügung gestellt, erklärte Konzernchef Severin Schwan. Roche habe grosse Erfahrung mit Nachweismethoden für diese Art von Viren, etwa durch die Sars-Epidemie im Jahr 2003.

Grosse Umsätze verspricht sich Schwan vom Coronavirus-Test nicht. Die Nachweismethoden müssten vor allem am Anfang sehr rasch und in grosser Menge zur Verfügung gestellt werden, lange Preisverhandlungen seien nicht opportun. "Anfangs haben wir die Tests gespendet", sagte Schwan. "Vom Geschäft her können Sie das vergessen." Allerdings könne Roche in solch einer Situation sehr viel positive Stimmung für sich aufbauen. "Aus Reputationssicht hat das schon Vorteile", sagte der Roche-Chef und verwies darauf, dass ihn Kunden und Behördenvertreter noch immer auf die Unterstützung des Konzerns beim Sars-Ausbruch ansprechen würden.

Der vor allem für seine Krebstherapien bekannte Arzneimittelhersteller aus Basel ist auch der weltgrösste Anbieter von Apparaturen und Methoden zur Diagnose von Erkrankungen.

Zunehmende Sorgen über die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus belasten Chinas Währung zusehends. Am Morgen mussten für einen US-Dollar erstmals in diesem Jahr wieder mehr als sieben Offshore-Yuan gezahlt werden.

In der Spitze stand der Kurs am frühen Donnerstagmorgen bei 7,0014 Offshore-Yuan für einen Dollar. Er ist das erste mal seit dem 26. Dezember, das die wichtige Marke von sieben Dollar überschritten wurde.

Der Offshore-Yuan ist die ausserhalb von Festlandchina gehandelte Währung. Sie ist frei umtauschbar und verfügbar. Dagegen wird die in Festlandchina verwendete Währung (Onshore-Yuan) von der chinesischen Zentralbank gesteuert und unterliegt Ausfuhrbeschränkungen.

Der Leitindex SMI notiert um 09.15 Uhr um 0,91 Prozent tiefer auf 10'760,89 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Werte enthalten sind, fällt um 1,04 Prozent auf 1'649,92 Zähler und der umfassende SPI um 0,86 Prozent auf 13'037,60 Zähler. 29 der 30 SLI-Titel geben nach. Einzig Givaudan gewinnen 0,5 Prozent.

Die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus trübt laut Händlern die Stimmung ein. Auch von der US-Notenbank komme keine Unterstützung in diesem unsicheren Marktumfeld, sagte ein Händler.

Das Fed hatte am Vorabend wie erwartet die Zinsen nicht angetastet und zudem für die kommenden Monate stabile Zinsen signalisiert. "Zusammen mit den bestenfalls wie erwartet ausgefallenen Jahresabschlüssen fehlen uns nun natürlich die Impulse, die bei den Anlegern für eine positive Stimmung hätten sorgen können", sagte der Händler.

Nach dem der Handel eröffnet ist, fällt der SMI um fast ein Prozent auf 10'760 Punkte. Unter Druck stehen Swatch (-3,7 Prozent). Der Uhrenhersteller hat die Markterwartungen verfehlt und im vergangenen Jahr vor allem wegen der Unruhen im Shoppingmekka Hongkong weniger Umsatz erzielt und auch weniger verdient als im Vorjahr.

Im neu angelaufenen Jahr rechnet Swatch weltweit - bis auf Hongkong - währungsbereinigt aber mit Wachstum. Im Sog von Swatch werden auch die die Titel von Konkurrent Richemont (-1,5 Prozent) abgestossen.

Die Roche-Bonds fallen um 1,6 Prozent zurück. Der Pharmakonzern ist dank seiner jüngeren Medikamente 2019 weiter gewachsen und hat den Gewinn markant gesteigert. Den Aktionären winkt zudem eine erneut erhöhte Dividende. Für 2020 stellt Roche weiteres aber etwas langsameres Wachstum in Aussicht. Roche hat damit die durchschnittlichen Analysten-Erwartungen in etwa getroffen.

Die Anteile von Novartis (-0,8 Prozent) reissen den SMI ebenfalls mit nach unten. Der Roche-Rivale hatte am Mittwoch mit seinem Ergebnis - allerdings noch in einem positiven Markt - Anleger angezogen.

Die Aktien der Grossbanken Credit Suisse (-1,7 Prozent) und UBS (-1 Prozent) stehen ebenfalls auf den Verkauflisten. Das wie erwartet schwache Abschneiden der Deutschen Bank könne die negative Stimmung im Sektor auch nicht aufhellen, sagte ein Händler.

Im Plus steht im SMI einzig die Aktie von Givaudan (+0,05 Prozent).

Die grosse Unsicherheit an den Börsen und Finanzmärkten wirkt sich auf den Franken aus. Die Aufwertung geht weiter: Das Währungspaar Euro-Franken steht bei 1 zu 1,070 und droht nun unter die Grenze von 1,07 Franken zu fallen.

Der SMI steht vorbörlich um 0,7 Prozent bei 10'782 Punkten tiefer. Deutliche Spuren hinterlassen ein schlechtes Jahresresultat beim Uhrenkonzern Swatch (-4 Prozent). Auch Richemont (-1,5 Prozent) aus der gleichen Branche sind sichtbar tiefer gestellt.

Roche (-0,9 Prozent) hat ebenfalls Zahlen vorgelegt. Der Pharmkonzern hat sich zwar stark gesteigert bei Umsatz und Gewinndaten, zeichnet aber einen vorsichtigen Ausblick. Zu den Verlierern gehören auch UBS und Credit Suisse (je -0,8 Prozent).

Die Ölpreise sind am Donnerstag gesunken und haben damit an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Seit der Wochenmitte werden die Ölpreise neben der Sorge vor den Folgen des Coronavirus auch durch einen vergleichsweise deutlichen Anstieg der US-Ölreserven belastet.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 59,16 US-Dollar. Das waren 65 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI fiel um 56 Cent auf 52,77 Dollar.

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank kaum verändert über 1,10 US-Dollar gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1011 Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

Zum Franken wurde der Euro am Morgen mit 1,0705 etwas tiefer bewertet wie am Vorabend. Zum Dollar gewann der Franken ebenfalls leicht an Wert. Zuletzt wurde der Greenback mit 0,9724 Franken gehandelt nach 0,9737 am Mittwochabend.

Das Coronavirus erschüttert weiter die Märkte in Asien. Die meisten Analysten haben die Auswirkungen der Ausbreitung des schweren akuten Atemwegssyndroms (Sars) in den Jahren 2002-2003 zurate gezogen, das damals vor allem die Tourismusbranche einbrechen liess.

"Der Sars-Ausbruch legt nahe, dass es zu grossen Auswirkungen auf die Wirtschaftstätigkeit führen könnte, zumal der Angstfaktor die Mobilität der Menschen einschränken könnte", schrieben Analysten der Deutschen Bank.

"Die Auswirkungen von China auf den Rest der Welt ist tendenziell nun viel grösser als bei Sars, sowohl in Bezug auf einen Nachfrage- als auch auf einen Angebotsschock", fügten sie hinzu, denn Chinas Anteil an der Weltwirtschaft habe sich seither mehr als verdreifacht.

Im Handelsverlauf machte sich zudem die Fed-Entscheidung bemerkbar. Die Notenbank beliess den Leitzins unverändert und stellte klar, dass sie an ihrem Kurs festhalten und nicht - wie etwa von US-Präsident Donald Trump gefordert - eine laxere Geldpolitik verfolgen werde.

"Innerhalb weniger Tage hat das Coronavirus die Karten neu gemischt und die Fed-Politik passt nicht mehr ganz so gut", sagte Alan Ruskin, Chefstratege bei der Deutschen Bank. "Die Fed wird es, wie alle anderen auch, schwer haben, das Ausmass des potenziell grossen Schocks zu ermitteln."

Die Börse in Tokio zeigt sich schwächer. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt um 1,8 Prozent tiefer bei 22'946 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 2,8 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 3,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 0,6 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 108,87 Yen und legte 0,5 Prozent auf 6,9364 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9722 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1015 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0709 Franken nach. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3015 Dollar.

Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch im späten Handel ihre zuvor erzielten Gewinne überwiegend abgegeben. Händler verwiesen dazu auf Aussagen von Notenbankchef Jerome Powell nach dem Zinsentscheid der Fed. Zuvor hatten die jüngsten, positiven US-Konjunkturdaten und starke Quartalszahlen von Apple für gute Stimmung unter den Anlegern gesorgt.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,04 Prozent bei 28 734,45 Punkten. Über weite Teile des Handelsverlaufs hatte der Leitindex rund ein halbes Prozent fester notiert. Der marktbreite S&P 500 endete 0,09 Prozent im Minus bei 3273,40 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,12 Prozent auf 9101,61 Punkte.

Die Fed liess ihren Leitzins die zweite Sitzung in Folge unverändert. Die Entscheidung war von Ökonomen einhellig erwartet worden. Im vergangenen Jahr hatte die Notenbank den Leitzins drei Mal um jeweils 0,25 Prozentpunkte gesenkt.

Der Vorsitzende der US-Notenbank (Fed), Jerome Powell, sieht infolge des Virus mögliche Einbussen auf die amerikanische Wirtschaft zukommen. Es sei zwar noch zu früh, um zu sagen, wie gross die Auswirkungen auf die Vereinigten Staaten sein werden, aber dass dies "eine bedeutende Sache ist, die einige Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft haben wird, zumindest kurzfristig", sagt Powell zu Reportern.

Chinas Wirtschaft sei aktuell von grosser Bedeutung in der Weltwirtschaft, und "wenn Chinas Wirtschaft sich verlangsamt, spüren wir das - allerdings nicht so sehr wie Länder, die näher an China sind oder mehr Handel mit der Volksrepublik betreiben." Ein chinesischer Regierungsökonom prognostiziert, dass der Ausbruch Chinas Wachstum im ersten Quartal um einen Prozentpunkt auf 5 Prozent oder weniger reduzieren würde.

