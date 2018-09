09:10

Der Schweizer Aktienmarkt startet nach einer verlustreichen Woche fester in den Handel. SMI legt nach dem Börsenstart um 0,25 Proent auf 8865 Punkte zu.

Die Vorgaben von den asiatischen Börsen sind am Montag uneinheitlich: Während die Börsen in Japan und Südkorea stabile Kurse meldeten, ging es an Chinas Märkten abwärts. US-Präsident Donald Trump hatte Peking weitere Zölle auf Waren im Wert von 267 Milliarden US-Dollar angedroht. Derweil zogen die chinesischen Konsumentenpreise erneut etwas stärker an als zuletzt, liegen allerdings weiter deutlich unter dem Ziel der Regierung.

Ins Auge stechen Richemont (+1,8 Prozent) mit einem kräftigen Plus. Der Luxusgüterkonzern erzielte in den ersten fünf Monaten des laufenden Geschäftsjahrs deutlich mehr Umsatz, auch organisch konnten die Markterwartungen übertroffen werden. Neu wird zudem Jérôme Lambert die Leitung der Gruppe übernehmen. Nach dem Abgang von Richard Lepeu im April 2017 war bewusst auf die Nominierung eines neuen Geschäftsleiters verzichtet und die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt worden. Im Schlepptau von Richemont legen auch Swatch (+1 Prozent) zu.

Credit Suisse (-0,2 Prozent) konnen wenig von einer Heraufstufung profitieren. Barclays sagt neu "Equal Weight" nach zuvor "Underweight".

Die Schwergewichte gehen auseinander: Während Nestlé (+0,25 Prozent) wie der Markt steigen, verlieren Roche (-0,1 Prozent) etwas, dafür legen Novartis (+1 Prozent) legen zu. Swiss Re (+0,1 Prozent) tendieren wenig auffällig. Der Rückversicherer rechnet mit einem stabilen Preisumfeld, wie das Unternehmen anlässlich des jährlichen Branchentreffens "Les Rendez-vous de Septembre" in Monte Carlo schreibt. Das Marktumfeld bleibe zwar herausfordernd, es böten sich aber kurz- und langfristig Wachstumschancen.

Am breiten Markt zeigen sich AMS (1,8 Prozent) und Logitech (-1,5 Prozent) entgegen den Trend schwächer. Auch in den USA litten die Bewertungen der Tech-Werte in der vergangenen Woche unter Gewinnmitnahmen.

Der Franken befindet sich wieder leicht über der Marke von 1.12 - genaugenommen 1.1201. Aber zur Gemeinschaftswährung bleibt der Aufwertungsdruck bestehen. Am Sonntagabend war der Kurs sogar bis auf 1,11595 gefallen.

Auch zum Auftakt der neuen Woche haben sich die Verluste an Chinas Aktienmärkten nach neuen Zoll-Drohungen von US-Präsident Donald Trump fortgesetzt. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Börsen des chinesischen Festlands stand im späten Montagshandel 1,26 Prozent tiefer bei 3236,22 Punkten, nachdem er in der vergangenen Woche bereits um mehr als 2 Prozent abgesackt war. Der Hang Seng in Hongkong verlor nach einer ebenfalls sehr schwachen Vorwoche bislang 1,21 Prozent auf 26'647,86 Zähler.

In Japan atmeten die Anleger nach den Abschlägen der vergangenen Tage am Montag erst einmal ein wenig durch. Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 schloss 0,30 Prozent höher bei 22'373,09 Punkten. Japans Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal noch stärker als zunächst angenommen.

Der SMI legt um 0,23 Prozent auf 9963 Punkte zu. Richemont (+2,1 Prozent) steigen nach den 5-Monats-Zahlen deutlich, auch Swatch (+2,1 Prozent) legen zu, da die Zahlen des Mitbewerbers generell als positiv für die Schweizer Uhren- und Schmuckbranche gewertet werden können. Von den 20 SMI-Titeln ist nur Roche (-0,4 Prozent) im Minus (zu den vorbörslichen Kursen).

Am breiten Markt fallen unter anderem AMS (-0,9 Prozent) zurück. Dies wird im Zusammenhang mit Äusserungen von US-Präsident Donald Trump gesehen, der dem AMS-Kunden Apple wegen des Handeskonflikts mit China Produktionsverlagerungen empfohlen hat.

Der Franken ist zum Euro stärker geworden. Der Kurs steht aktuell bei 1.1197, nachdem der Euro in der Nacht etwas zugelegt hat. Der Dollar steht zur Schweizer Währung aktuell bei 0.9700.

Die jüngsten Drohungen von US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit mit China haben Asiens Aktienmärkte belastet. Die Börse in Shanghai notierte 0,7 Prozent im Minus. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans sank 0,1 Prozent. Trump hatte am Freitag gesagt, zusätzlich zu unmittelbar drohenden Zöllen auf chinesische Waren in Höhe von 200 Milliarden Dollar könne er kurzfristig weitere Abgaben anordnen.

Diese beträfen zusätzliche Importe im Umfang von 267 Milliarden Dollar. Am Aktienmarkt in Tokio bewegt sich der 225 Werte umfassende Nikkei-Index mit 22'336 Punkten hauchdünn im Plus. Er wurde gestützt von neuen Wirtschaftsdaten. So wuchs Japans Wirtschaft im vergangenen Quartal deutlich stärker als zunächst angenommen.

