Aus Angst vor einer neuen Schuldenkrise in der Euro-Zone haben Anleger am Dienstag Abstand vom Euro genommen. Die Gemeinschaftswährung verbilligte sich um 0,3 Prozent auf 1,1539 Dollar und erreichte den tiefsten Stand seit mehr als drei Wochen. "Die Fiskalpolitik Italiens könnte, sollte sie so expansiv bleiben wie ganz offensichtlich geplant, vom Markt mittelfristig als untragbar bewertet werden", schrieb Commerzbank-Analystin Antje Praefcke in einem Kurzkommentar.

EU's Juncker warns Italy not to go ahead with proposed 2019 budget https://t.co/VIs7Z9J4cl pic.twitter.com/Fy3MoqlUO0 — Yahoo Finance (@YahooFinance) October 2, 2018

"In diesem Fall würde sie sich als ein dauerhafter und deutlicher Belastungsfaktor für den Euro entpuppen." Die Regierungsparteien in Rom hatten vergangene Woche ein unerwartet hohes Haushaltsdefizit von 2,4 Prozent für 2019 angekündigt.

Vorbörslich fallen die meisten Kurse im SMI. Einzig Nestlé steigen um 0,3 Prozent. Die übrigen Aktien fallen im Bereich zwischen 0,1 und 0,3 Prozent zurück, wobei es wie oft bei den vorbörslichen Berechnungen von Julius Bär die Zykliker und die Banken etwas mehr trifft als die übrigen Titel. Der SMI insgesamt verliert 0,1 Prozent (zu den vorbörslichen Kursen).

Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gestiegen. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember 85,08 US-Dollar. Das waren zehn Cent mehr als am Montag. Der Preis für US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung stieg um 31 Cent auf 75,61 Dollar.

Die Währungskurse verhalten sich stabil. Der Euro steht zum Franken bei 1,1394, während der US-Dollar zum Franken bei 0,9840 notiert.

Anleger in Japan haben am Dienstag weiter bei Aktien zugegriffen. Sie setzten offenbar auf gute Unternehmensbilanzen, die am Ende des Monats zur Veröffentlichung anstehen, sagte Marktstratege Takuya Takahashi von Daiwa Securities. Auch Hoffnungen auf ein Ende der weltweiten Handelsstreitigkeiten machten Investoren wieder mutiger. Zudem sorgte die schwächere Landeswährung Yen für Kauflaune bei Exportwerten wie Toyota oder Panasonic.

Indonesia’s rupiah weakens past 15,000 per dollar for the first time in 20 years following souring sentiment on emerging-nation assets https://t.co/nbU82gHL7s pic.twitter.com/PZupUqnoDv — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) October 2, 2018

Der Nikkei legt um 0,4 Prozent auf 24'333 Punkte zu. Damit befindet sich der japanische Leitindex weiter auf einem Niveau wie zuletzt vor 27 Jahren. Besonders gefragt waren in Tokio die Anteilsscheine von Ono Pharmaceuticals, nachdem zwei Krebsforscher mit dem Nobelpreis für Medizin für eine Methode ausgezeichnet wurden, die in dem Mittel des Konzerns Opdivo zum Einsatz kommt. Die Aktien kletterten sieben Prozent.

