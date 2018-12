09:10

Das Gros der Schweizer Aktien startet mit zum Teil deutlichen Verlusten in den Handel. Der SMI gibt nach dem Handelsbeginn rund ein halbes Prozent ab und fällt auf 8708 Punkte. Sowohl die US-Vorgaben wie auch diejenigen aus Asien sind mit Einbussen von zum Teil über zwei Prozent bei wichtigen Indizes sehr negativ. Dabei belasteten schlechte Aussenhandelszahlen aus China die asiatischen Börsen. Und sie dürften zum Wochenstart die Ängste der Anleger vor den Folgen des Handelsstreits zwischen China und den USA erneut nähren.

An den globalen Börsen dürften die Anleger in diesem Kontext weiter hohe Vorsicht walten lassen, lautete der Kommentar eines Marktbeobachters. Eine anhaltende Flucht aus allem, was Risiken berge - und damit auch Aktien - sei für den Montag zu erwarten. Für Unsicherheit sorgt zusätzlich die für Dienstag anberaumte zentrale Brexit-Abstimmung des britischen Unterhauses. Premierministerin Theresa May droht eine Niederlage, die sie gar ihr Amt kosten könnte. Am selben Tag könnte ausserdem ein Entscheid der EU-Kommission zur Verlängerung der Äquivalenz der Schweizer Börse fallen.

Ein leichtes Plus zeigen Roche (+0,2 Prozent), wo Pharmachef Daniel O'Day den Hut nimmt. Die Credit Suisse (+0,7 Prozent) stemmt sich ebenfalls gegen den Abwärtstrend, nachdem Spekulationen die Runde gemacht haben, dass die Grossbank am Mittwoch zum Investorentag ein Aktienrückkauf und eine Dividendenerhöhung bekanntgeben wird.

Givaudan (-1,9 Prozent) fällt deutlich. Für die Papiere des Aromen- und Riechstoffherstellers hat J.P. Morgan das Rating auf "Neutral" von "Overweight" gesenkt. Deutliche Einbussen drohen ausserdem verschiedenen Zyklikern wie Adecco (-1 Prozent), LafargeHolcim (-1,7 Prozent) oder Sika (-1,9 Prozent) sowie den Luxusgütertiteln Swatch (-1,7 Prozent) und Richemont (-2,2 Prozent), für die China ein Schlüsselmarkt ist und die von einem eskalierenden Handelsstreit besonders tangiert wären.

Nestlé (-0,2 Prozent) fallen moderater. Zu Novartis (-0,4 Prozent) gab es am Wochenende Neuigkeiten aus dem Forschungsbereich. So hatte das Unternehmen neue Daten zur Wirksamkeit seines Brustkrebs-Medikaments Kisqali vorgelegt. Von Analystenseite her hatte Barclays bereits am Freitag das Rating auf "Underweight" von "Equal Weight" gesenkt.

Im breiten Markt ziehen Basilea (noch kein Kurs) gegen den Trend an. Das Unternehmen erhält Meilensteinzahlungen in der Höhe von 10 Millionen Franken für das Medikament Cresemba von Astellas Pharma. BasilDer Milchverarbeiter Hochdorf (noch kein Kurs) gab zum Wochenstart hingegen eine Gewinnwarnung heraus. Begründet wurde die Anpassung des Ausblicks unter anderem mit sinkenden Milchfett- und Butterpreisen.

+++

08:30

Die seit Wochen anhaltenden Proteste in Paris machen Anleger in Frankreich nervös. Der Renditeaufschlag der zehnjährigen französischen Bonds zu den vergleichbaren deutschen Bundesanleihen erhöht sich auf 46 Basispunkte und ist damit so hoch wie seit Ende Mai nicht mehr. Eskalationssorgen treiben generell die Bondkurse.

+++

08:15

Aus Sorge vor einem weltweiten Konjunktureinbruch haben sich Anleger in Asien von den Aktienmärkten fern gehalten. Sie hatten vor allem eine Reihe enttäuschender Konjunkturdaten aus den USA, China und Japan zu verdauen, wie Händler sagten. Auch im Streit um die in Kanada festgenommene Spitzenmanagerin des chinesischen Technologiekonzerns Huawei zeichnete sich keine Entspannung ab.

Indian Stocks Volatility Surges to Highest Level in 2 1/2 Years https://t.co/5KhjMkTUp1 — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) 10. Dezember 2018

"Die grösste Sorge für die Börsen ist alles rund um den Handelskonflikt zwischen den USA und China", sagte Volkswirt Soichiro Monji vom Brokerhaus Daiwa SB. Auch die für Dienstag erwartete Abstimmung im britischen Parlament über den Brexit-Vertrag mit der EU warf ihre Schatten voraus. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 2,1 Prozent tiefer bei 21.219 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 1,9 Prozent. Auch an den Börsen in China, Hongkong und Südkorea ging es bergab.

Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Titel ausserhalb Japans verlor 1,5 Prozent. Für Aufmerksamkeit sorgte der bevorstehende Börsengang der Mobilfunksparte des japanischen Technologieinvestors Softbank. Der Konzern setzte den Ausgabepreis auf 1500 Yen je Aktie fest und will 160 Millionen Aktien zusätzlich an den Markt bringen, um die starke Nachfrage zu befriedigen, wie aus einem Börsenprospekt hervorging. Die Aktien sollen ab dem 19. Dezember gehandelt werden.

+++

08:10

Gemäss den Berechnungen von Julius Bär dürfte der SMI um fast ein Prozent auf 8659 Punkte fallen. Der Handelskonflikt und Sorgen um die Weltkonjunktur haben davor schon die Märkte in Asien belastet.

Am stärksten fällt im SMI die Aktie von Givaudan (-1,9 Prozent), was allerdings auch daran liegt, dass J.P. Morgen den Aromenstoffkonzern von Overweight auf Neutral gesenkt hat. Deutlich tiefer gestellt sind vorbörslich auch Adecco (-1,2 Prozent), Richemont (-1 Prozent), Credit Suisse (-1 Prozent), LafargeHolcim (-1,1 Prozent), Novartis (-1,3 Prozent), Swatch (-1 prozent), UBS (-1,3 Prozent) und Zurich (-1 Prozent). Roche (-0,7 Prozent), wo der langjährige Mitarbeiter Daniel O'Day als Pharmachef den Hut nimmt, fällt moderater zurück (zu den vorbörslichen Kursen bei cash.ch).

Mehr zum Rücktritt von Daniel O'Day: Roche-Urgestein verlässt den Konzern

Am breiten Markt ist das Bild ähnlich. Deutlich fallen AMS, U-Blox und Comet (je -2 Prozent), was von der Börsenkrise der Halbleiter- und Technologiebranche zeugt. Straumann (unv.) wartet als einer der wenigen Titeln mit positiven News auf: Morgan Stanley stetzt den Medizinaltechniker auf Overweight.

+++

07:40

Der Kurs des Euro ist am Montag gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1438 US-Dollar gehandelt. Am Freitagabend hatte der Kurs noch knapp unter 1,14 Dollar gestanden. Gegenüber dem Franken verbilligte sich der Greenback erneut leicht. Das Währungspaar USD/CHF liegt weiter unter der Marke von 0,99 und notierte zuletzt bei 0,9879. Das Paar EUR/CHF bewegte sich derweil kaum und wurde zum Berichtszeitpunkt bei 1,1299 gehandelt.

Marktbeobachter sprachen von einer Dollar-Schwäche, die dem Euro im Gegenzug Auftrieb verliehen hat. Die US-Währung werde weiter von enttäuschenden Daten vom US-Arbeitsmarkt belastet. Am Freitag hatte die US-Regierung gemeldet, dass im November deutlich weniger neue Stellen geschaffen wurden als erwartet. Ausserdem habe ein Rückgang der Renditen von US-Staatsanleihen den Dollar gebremst. Immer mehr Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die Zinsen in den USA im kommenden Jahr langsamer steigen könnten als bisher gedacht. Im weiteren Tagesverlauf wird am Devisenmarkt mit einem eher impulsarmen Handel gerechnet. Es stehen nur wenige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm.

+++

06:50

Konjunktursorgen und die Angst vor einem neuen Aufflammen des Handelsstreits zwischen den USA und China haben das Börsengeschehen in Japan am Montag belastet. In Tokio rutscht der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 2,2 Prozent auf 21'195 Punkte.

Aktien-Anleger hatten eine Reihe von enttäuschenden Konjunkturdaten aus den USA, China und Japan zu verkraften, die schwächer als erwartet ausfielen. Auch im Streit um die in Kanada festgenommene Spitzenmanagerin des chinesischen Technologiekonzerns Huawei zeichnete sich keine Entspannung ab. Für Unruhe sorgte zudem die am Dienstag anstehende Abstimmung im britischen Parlament über den Brexit-Vertrag mit der EU. Es droht eine Ablehnung und damit ein chaotischer Austritt Grossbritanniens aus der Europäischen Union.

+++

05:15

Die US-Währung gab zum Euro 0,5 Prozent nach auf 1,1435 Dollar. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9877 Franken je Dollar und 1,1291 Franken je Euro gehandelt.

(cash/AWP/Reuters)