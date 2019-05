09:20

Der SMI stoppt seine Talfahrt. Nach der Handelseröffnung steht der Kurs um 0,7 Prozent bei 9428 Punkten höher. Optimismus wird am Markt aber vorsichtig geäussert. Käufe zu den tiefen Preisen und die Hoffnung, dass es letztlich doch eine Einigung zwischen den beiden Wirtschaftsblöcken geben sollte, sprächen zumindest nicht für eine weitere Talfahrt, sagt der Händler. Der SMI, der in der Vorwoche bereits 2,8 Prozent verloren hatte, büsste am Montag weitere 1,16 Prozent ein.

Wie stark die Erholung ausfällt, hängt davon ab, ob Anschlusskäufe einsetzen und wie lange diese anhalten. Nach der jüngsten Entwicklung mit weiteren US-Strafzöllen und den Gegenmassnahmen von China sei eine weitere Eskalation nicht auszuschliessen. Händler verweisen ausserdem auf die negativen Vorgaben aus den USA und aus Asien, wo die Kurse zum Teil stärker unter Druck standen. "Die Leute sind etwas ängstlicher geworden und halten den Finger nahe am Verkaufsknopf", sagt ein Börsianer.

Stark zeigen sich allerdings die Aktien der Zykliker LafargeHolcim (+1,7 Prozent) und Adecco (+1 Prozent). Üblicherweise stützen die Zahlen solcher Firmen die These, dass sich der Markt erholt und externe Sorgen abschüttelt. Zudem wird LafargeHolcim morgen die Zahlen zum ersten Quartal veröffentlichen.

Auch der Genussschein von Roche (+0,5 Prozent) fällt nach oben auf. Der Pharmakonzern lanciert einen neuen Test für den Nachweis von Tuberkulose. Zudem verlängert Roche die Übernahmeofferte für das US-Unternehmen Spark Therapeutics erneut. Die Frist werde bis zum 14. Juni verlängert. Davor hatte er noch den 3. Juni genannt. Angekündigt hatte Roche den Deal Ende Februar.

Unternehmensnachrichten sind insgesamt aber eher dünn gesät. Die Ergebnissaison neigt sich dem Ende zu. Einzig Dufry (-1,2 Prozent) legt Zahlen vor. Der Reisedetailhandelskonzern hat im ersten Quartal einen um 3,4 Prozent höheren Umsatz von 1,88 Milliarden Franken verbucht, aber einen hohen Verlust von 109,5 Millionen eingefahren. Vorbörslich wird die Aktie, die ausserdem ex-Dividende von vier Franken gehandelt wird, um 2,1 Prozent tiefer indiziert.

Auf eine technische Gegenbewegung hoffen Händler zudem bei Polyphor (+4,9 Prozent). Der Titel hat in den vergangenen zwei Sitzungen massiv an Wert eingebüsst, nachdem die Biotechfirma in der Vorwoche über schwache Studiendaten für den wichtigsten Produkt-Kandidaten informiert hatte. AMS (+2,8 Prozent) profitieren von einer Heraufstufung durch den Broker Helvea, während Ascom (-0,8 Prozent) offenbar nicht von positiven Produktnews profitieren.

Der SMI steht gemäss vorbörslichen Berechnungen von Julius Bär um 0,4 Prozent bei 9396 Punkten höher. Sämtliche 20 SMI-Titel weisen dabei höhere Kurse auf (zu den vorbörslichen Kursen bei cash.ch).

Am stärksten steigt vorbörslich der Roche-Bon (+0,6 Prozent), obwohl der Konzern offenbar Mühe mit seinem Übernahmeangebot für die US-Firma Spark bekundet. Andererseits sind aber neue positive Forschungsdaten veröffentlicht worden.

Der Appetit kommt beim Essen: Helvea (AlphaValue) stuft die Aktien des Sensorenherstellers #AMS auf ADD (Sell) herauf. Das Kursziel lautet neu 53,90 Franken $AMS — cashInsider (@cashInsider) 14. Mai 2019

Am breiten Markt herrscht mehr Bewegung. Dufry (-1,6 Prozent) fallen nach Zahlen. Bei AMS (+2,3 Prozent) scheint eine Gegenbewegung einzusetzen, ausserdem erfährt das Unternehmen ein positves Rating durch den Broker Helvea. Ascom (+1,3 Prozent) profitieren von Produktnews.

Die jüngste Eskalation im Handelsstreit zwischen China und den USA hat die asiatischen Börsen ins Minus gedrückt. Die Kurse fielen auf den tiefsten Stand seit dreieinhalb Monaten. In Tokio schloss der Nikkei 0,6 Prozent schwächer bei 21.067 Punkten. Etwas gestützt wurde die Stimmung durch die Äusserung von US-Präsident Donald Trump, er gehe weiter davon aus, dass die Handelsgespräche zum Erfolg führten.

Der MSCI-Index für die asiatischen Märkte ausserhalb Japans notierte 0,9 Prozent tiefer, nachdem er im Handelsverlauf um bis zu 1,25 Prozent gefallen war. In China gingen die Kurse auf Berg- und Talfahrt. Die US-Rhetorik im Zollkonflikt habe die Märkte verschreckt, das sei an den Schwankungen vom Montag deutlich geworden, sagte Prakash Sakpal, Asien-Experte bei ING in Singapur. Daran werde sich nichts grundlegend ändern, bis sich eine Lösung des Streits abzeichne.

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Markt war die Rede von gegenläufigen Kräften am Rohölmarkt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 70,40 Dollar. Das waren 17 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 12 Cent auf 61,16 Dollar.

Die Erdölpreise befinden sich gegenwärtig im Spannungsfeld entgegengesetzter Kräfte. Für Auftrieb sorgen die zahlreichen politischen Risiken, die das Risiko eines geringeren Ölangebots in sich bergen. Unlängst war es im Golf von Oman zu mehreren mysteriösen Angriffen oder Sabotageakten auf Rohöltanker gekommen. Die ölreiche Golfregion steht wegen des Atomstreits zwischen den USA und Iran seit längerem im Fokus.

Druck auf die Ölpreise kommt dagegen von der Nachfrageseite. Angesichts des immer härter geführten Wirtschaftskonflikts zwischen den USA und China sorgen sich Fachleute um die Entwicklung der Weltwirtschaft. Zuletzt war der Konflikt in Form neuer Strafzölle weiter eskaliert.

Der Aufwärtstrend des Bitcoin beschleunigt sich weiter. Er hat nun in der Nacht auf Dienstag auch noch die Marke von 8000 Dollar durchbrochen, nachdem er erst am Tag davor über 7000 Dollar gestiegen war. Zuletzt hatte der Bitcoin im Juli 2018 auf dem derzeitigen Niveau notiert.

Am Dienstagmorgen wurde der Bitcoin auf der europäischen Handelsplattform Bitstamp bei rund 8040 Dollar gehandelt. Zuvor war bis auf einen Wert von 8109 Dollar gestiegen. Treiber des neuen Kursanstiegs dürfte laut Beobachtern die Hoffnung auf neue Bitcoin-Futures in den USA sein. Die Bitcoin-Futures-Börse Bakkt hatte am Montagabend angekündigt, eine Testphase der Futures im Juli zu starten.

Weitere Beobachter verwiesen zudem auf eine starke Nachfrage aus Ostasien: Chinesische Investoren würden sich mit der Kryptowährung gegen eine weitere Abwertung der eigenen Landeswährung absichern, schreiben die Analysten von CMC Markets in einem Kommentar.

"Es scheint, als würden nun alle Dämme brechen", so das Analystenhaus Emden Research. "Investoren reiten derzeit auf einer Euphoriewelle, die auf dem Prinzip Hoffnung beruht." Solange die Hoffnungen am Leben blieben, könnte es für die "Cyber-Devise" auch schnell bis auf 9000 Dollar gehen. Allerdings bewegten sich die Anleger auf dünnem Eis, warnen die Analysten: Die Vergangenheit habe gezeigt, dass es schnell in beide Richtungen gehen kann.

Der Preis des Bitcoin hatte noch im Februar 2019 unter 3500 Dollar notiert. Nach monatelanger Stagnation spürt die digitale Währung seit dem April einen neuen "Krypto-Frühling". Von ihren Höchstständen ist sie allerdings auch jetzt noch weit entfernt. Ende 2017 hatte der Bitcoin noch sein Allzeit-Hoch bei knapp 20'000 Dollar erreicht.

Für die Uber-Aktie ist es nach dem verpatzten Börsendebüt auch an ihrem zweiten Tag steil abwärts gegangen. Uber hatte die Anteilsscheine vergangene Woche noch für 45 Dollar an Investoren verkauft. Das war bereits am unteren Ende der beim Börsengang angepeilten Preisspanne.

Das Papier verlor am Montag 10,75 Prozent und schloss bei 37,10 Dollar. Nach zwei Handelstagen notiert das Papier des Fahrdienst-Vermittlers nun um mehr als 17 Prozent unter dem Ausgabepreis.

Die erneute Zuspitzung des Handelsstreits zwischen den USA und China hat die Börse in Japan am Dienstag belastet. Der Leitindex Nikkei der 225 führenden Werte verliert in Tokio 0,7 Prozent auf 21'036 Punkte.

Economists see U.S.-China trade war worsening before 2019 accord https://t.co/2W96VWaDhW — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) 14. Mai 2019

Die Verluste wurden etwas eingegrenzt, nachdem US-Präsident Donald Trump Zuversicht verbreitete, doch noch eine Lösung in dem Konflikt zu finden.

Der Euro notierte im Devisenhandel in Fernost etwas fester bei 1,1231 Dollar. Zur japanischen Währung wurde der Dollar mit 109,57 Yen gehandelt. Zum Franken steht der Euro bei 1.1311.

