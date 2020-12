07:25

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 104,12 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,5253 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,8878 Franken.

Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,2127 Dollar. Derweil neigt der US-Dollar auch zum Franken zur Schwäche und hat bei 0,8873 Franken ein weiteres Jahrestief markiert. Aktuell notiert er bei 0,8876 Franken nur minimal darüber.

Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,3378 Dollar.

05:55

Positive Nachrichten über weitere Covid-19-Impfstoffe sowie ein neuer Vorstoss der US-Regierung, ein langersehntes weiteres Corona-Hilfspaket auf den Weg zu bringen, lassen die Anleger in Asien zugreifen.

"Während die Hoffnung noch besteht, dass bald ein neues Konjunkturpaket für die USA vereinbart wird, ist es weniger wahrscheinlich, dass ein Brexit-Deal zustande kommt, da Verhandlungsführer beider Seiten anerkennen, dass ein Abkommen möglicherweise nicht zustande kommt", sagten Analysten der ANZ Bank. "Die nächsten 24 Stunden werden entscheidend sein und wahrscheinlich zu Marktvolatilität führen, je nachdem, was vereinbart wurde oder nicht."

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt um 1,2 Prozent höher bei 26'772 Punkten und nähert sich einem 29-1/2-Jahreshoch. Der breiter gefasste Topix-Index steigt um 1,1 Prozent und lag bei 1778 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt um 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 0,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans hat sich kaum bewegt.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)