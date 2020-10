07:45

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel die Gewinne vom Wochenauftakt gegenüber dem US-Dollar verteidigt. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1793 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Am Montag war der Eurokurs wegen der wieder besseren Stimmung an den Finanzmärkten gestiegen, schaffte aber nicht den Sprung über die Marke von 1,18 Dollar.

Gegenüber dem Schweizer Franken bewegte sich der Euro kaum. Aktuell notiert er im Vorabendvergleich praktisch unverändert bei 1,0788 Franken. Der US-Dollar wird derweil ebenfalls wenig verändert bei 0,9148 Franken umgesetzt.

+++

07:40

Nach der Rückkehr des US-Präsidenten Donald Trump ins Weisse Haus wird der Dax am Dienstag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Die Aussicht auf eine rasche Genesung von seiner Infektion mit dem Coronavirus hatte bereits zum Wochenanfang für steigende Kurse gesorgt. Die Anleger setzen ihre Hoffnungen auch auf ein weiteres US-Hilfspaket. Mit der Erkrankung des US-Präsidenten könnte sich die Wahrscheinlichkeit für eine zügige Absegnung der Konjunkturstützen erhöht haben, sagte Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. "Die Anleger erwarten immer noch, dass sich die Signale über den Fortschritt in den Gesprächen über das Konjunkturpaket in den USA noch vor den Wahlen Anfang November zu etwas Fruchtbarem entwickeln."

+++

07:00

Die Ölpreise haben am Dienstag im asiatischen Handel ihre deutlichen Vortagesgewinne gehalten. Investoren sind mit Blick auf ein weiteres US-Hilfspaket für die wegen der Corona-Krise angeschlagene Wirtschaft optimistischer geworden. So laufen die entsprechenden Gespräche zwischen den Demokraten und den Republikanern weiter, wenngleich es noch keinen Durchbruch gab. US-Präsident Donald Trump drängt derweil auf einen Deal.

Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 41,55 US-Dollar. Das waren 26 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 24 Cent auf 39,46 Dollar.

+++

05:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent höher bei 23'426 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent und lag bei 1643 Punkten.

Die Börse in Shanghai blieb wegen eines Feiertags geschlossen. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 1,2 Prozent.

Die Anleger setzen ihre Hoffnungen auch auf die Fortsetzung der Gespräche über ein neues Corona-Hilfspaket. Neben Trumps Gesundheit "gibt auch einige Marktaufmerksamkeit darüber, ob der US-Kongress das Gesetz über zusätzliche Anreize verabschieden wird", sagte Tai Hui, Chefstratege für den asiatischen Markt bei J.P. Morgan. "Wenn wir irgendeine Art von Stimulus sehen, denke ich, wird der Markt dies positiv bewerten, da ein Grossteil der wichtigen Unterstützung aus der Vorrunde abgelaufen ist", sagte er.

+++

05:25

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 105,65 Yen und stagnierte bei 6,7898 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9146 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1791 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0786 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,2987 Dollar.

+++

00:00

Mit deutlichen Kursaufschlägen haben die US-Börsen am Montag auf Nachrichten zum Genesungsprozess des am Coronavirus erkrankten US-Präsidenten Donald Trump reagiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 1,7 Prozent auf 28'148,64 Punkte. Ähnlich stark legte der breit gefasste S&P 500 mit plus 1,8 Prozent auf 3408,60 Punkte zu. Noch besser sah es für den technologielastigen Nasdaq 100 aus, der 2,3 Prozent auf 11'509,06 Punkte gewann.

Trump verlässt nach eigenen Angaben noch an diesem Montag (Ortszeit) das Krankenhaus, wo er wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt wurde. Er fühle sich sehr gut, schrieb er auf Twitter. Mit einer Rückkehr des Präsidenten ins Weisse Haus stiegen nun auch wieder die Chancen auf eine Einigung zwischen Republikanern und Demokraten über ein weiteres US-Konjunkturpaket, hiess es am Markt.

Die politische Unsicherheit, die am Freitag in weiten Teilen der Börsenwelt noch für kräftige Verluste gesorgt hatte, liess nun wieder merklich nach. Positives gab es am Montag auch von der US-Konjunktur: Die Stimmung im Dienstleistungssektor hatte sich im September überraschend verbessert.

Reichlich Bewegung war zum Wochenbeginn im Pharmasektor zu beobachten. Regeneron Pharmaceuticals legten um mehr als sieben Prozent zu. Im Kampf gegen das Virus wurde US-Präsident Donald Trump mit experimentellen Antikörpern des Biotech-Unternehmens behandelt. An der Dow-Spitze gewannen die Titel des erst unlängst in den Leitindex aufgestiegenen Biotech-Konzerns Amgen mehr als vier Prozent.

Unter den Nebenwerten an der Nasdaq sprangen die Papiere von MyoKardia um fast 58 Prozent auf 220,34 Dollar hoch, während die Aktien des Pharmaherstellers Bristol-Myers Squibb (BMS) um 0,8 Prozent vorrückten. BMS will den Hersteller von Herzmedikamenten für 13 Milliarden US-Dollar in bar oder 225 Dollar je Aktie kaufen.

Um 2,4 Prozent stiegen unter den Favoriten im Dow die Anteile von Caterpillar . Der US-Baumaschinenhersteller kauft das Öl- und Gasgeschäft des britischen Pumpen-Produzenten Weir Group für etwas mehr als 400 Millionen US-Dollar in bar. Caterpillar mache sich seine starke Bilanz zunutze, um die Sparte zu einer deutlich gesunkenen Bewertung zu kaufen, schrieben die Analysten von RBC.

