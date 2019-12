6:40

Asiatische Aktien haben am Montag zugelegt und haben sich von der Dynamik der Wall Street nach überraschend starken US-Arbeitsmarktdaten mitreissen lassen. Dennoch ist die positive Stimmung durch Sorgen über Chinas Konjunkturabschwächung aufgrund des anhaltenden Handelsstreits gedeckelt.

Der Wirtschaftsberater des Weissen Hauses, Larry Kudlow, sagte am Freitag, dass eine am 15. Dezember ablaufende Frist von US-Zöllen auf chinesische Konsumgüter noch ticken würde. Präsident Donald Trump sei aber zuversichtlich, was die Handelsgespräche mit China angehe.

Japan's curse of stagnant inflation and tumbling yields threatens to go global in 2020 -- even to the U.S. https://t.co/Umkz0DCBCa pic.twitter.com/EPL3ZcP4CO — Bloomberg Markets (@markets) December 9, 2019

"Obwohl die Handelsdaten keine grossen Auswirkungen hatten, bremsen die Sorgen über eine Verlangsamung des Wachstums und fehlende staatliche Konjunkturimpulse den Aufwärtstrend der chinesischen Aktien", sagte Naoki Tashiro, Präsident von TS China Research.

Die Börse in Tokio hat sich am Montag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index steigt um 0,4 Prozent auf 23'435 Punkte. Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,6 Prozent.

05:35

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 108,58 Yen und stagnierte bei 7,0349 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9907 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1054 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0954 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3143 Dollar.

(cash/AWPReuters)