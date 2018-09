06:45

Der Kurs Euro-Franken hat sich am Wochenende wenig verändert und hat sich klar unter der Grenze von 1.13 bewegt. Aktuell beträgt das Verhältnis 1 zu 1,1254. Zum Dollar steht der Franken bei 0.9674.

Angesichts einer offenbar bevorstehenden neuen Runde im US-chinesischen Handelsstreit haben die Aktienmärkte in Asien am Montag Verluste verbucht. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verloren am Vormittag um 0,8 Prozent, der Hang Seng gab um 0,9 Prozent nach. Der weit gefasste MSCI-Index für den Asien-Pazifik-Raum ausserhalb Japans verlor um ein Prozent.

Die Tokioter Börse war wegen eines Feiertags geschlossen.

Weithin wurde erwartet, dass US-Präsident Donald Trump am Montag neue Zölle auf Produkte aus China ankündigen wird. China könnte einem Zeitungsbericht zufolge in diesem Fall den geplanten Verhandlungen über den Handelsstreit fernbleiben. Man werde nicht "mit einer Waffe am Kopf" Gespräche führen, zitierte das "Wall Street Journal" am Sonntag chinesische Regierungskreise.

China is the 'bigger risk' in trade war, not Trump: CEO https://t.co/2qYaDhKUIp — CNBC (@CNBC) September 17, 2018

Weiter hiess es, Berater der Regierung in Peking hätten vorgeschlagen, durch Exporteinschränkungen für Bauteile und andere Güter Druck auf die Lieferketten von US-Unternehmen auszuüben. US-Finanzminister Steven Mnuchin hatte die Gespräche vorgeschlagen, die um den 20. September herum beginnen sollten. Seit Anfang Juli haben sich die USA und China mit Straf- und Vergeltungszöllen auf Waren im Volumen von insgesamt 100 Milliarden Dollar überzogen.

