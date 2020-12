06:00

Die asiatische Aktien sind von ihrem Rekordhoch am Donnerstag eingebrochen. "Wir sind so schnell gestiegen, dass die Anleger vorsichtig sind", sagte Michael McCarthy, Chefstratege beim Börsenmakler CMC Markets in Sydney.

Die Anleger wurden von den zähen Verhandlungen über Pandemiehilfen in den USA und den monatelangen Gesprächen zwischen der Regierung in London mit der Europäischen Union über ein Handelsvereinbarung nach dem Brexit verunsichert.

Ein Treffen zwischen dem britischen Premierminister Boris Johnson und der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen brachte im Ergebnis keinen Durchbruch bei den Verhandlungen, sondern eine Fristverlängerung für einen Deal bis Ende des Wochenendes.

Die Regierung in Washington genehmigte einen Übergangshaushalt, der eine ab Freitag drohende Zahlungsunfähigkeit des Bundes verhindern soll. Der Zwischenhaushalt soll mehr Zeit für die laufenden Verhandlungen über ein grösseres Corona-Hilfspaket schaffen.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index tendiert bei 26'824 Punkten hauchdünn im Plus. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 104,40 Yen und stagnierte bei 6,5413 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,8884 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,2094 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0751 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,3370 Dollar.

